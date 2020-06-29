Meclis’te hem koronavirüs hem gündemdeki konular konuşuluyor

Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısını artırmayı öngören Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin maddeleri, Meclis Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi. Önerinin bütünü, Meclis’in 6 Temmuz Pazartesi yapacağı olağanüstü birleşimde oylanacak. Önerinin kabulü için Meclis’in üçte ikisinin yani 34 milletvekilinin olumlu oyu aranacak.

Yargıdaki yoğunluğa çare olması beklenen Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi kabul edilirse halen 1 başkan ve 7 yargıçtan oluşan Yüksek Mahkeme, 1 başkan ve en az 7, en çok 16 yargıçtan oluşacak.

HEM KORONAVİRÜS HEM GÜNDEMDEKİ KONULAR KONUŞULUYOR

Bugün yoğun gündemle toplanan ve alınan kararla tatili ertelenen Meclis Genel Kurulu’nda, hem koronavirüsle ilgili gelişmeler hem de gündemdeki tasarı ve önerilerle konuşuluyor.



Genel Kurul’da söz alan Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye’den gelen hastanın PCR test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. Pilli, Sağlık Bakanlığı’nın görevinin başında oluğunu belirtti.

DENKTAŞ

Ardından söz alan DP Milletvekili Serdar Denktaş, Sağlık Bakanı’nın sabah test sonucunun pozitif şimdi ise negatif olduğunu söylediğini belirterek, eğer söz konusu yolcu yanlış bilgi vermişse konunun mahkemeye verilmesi gerektiğini kaydetti.

Denktaş, kürsüde bir vatandaş olarak da konuştuğunu kaydederek, çelişkili açıklamaların vatandaşların test sonuçlarına güvenini yitirmesine yol açtığını ve kafa karışıklığı yaratıldığını söyledi.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli tekrar söz alarak, sabah kürsünden yalan söylemediğini ve halkın da bakanlığa güvendiğine inandığını kaydetti.

Halkın kendisine güvendiğini ve güvenmeye devam edeceğini söyleyen Pilli, hiçbir zaman yalan söylemediğini belirtti.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin doğru söylediğinden hiçbir kuşkusu olmadığını fakat insanların psikolojisi açısından kriz yaşandığını ve kriz yönetiminin halkta güven yaratmadığını, güven yaratmak için tek ağızdan, doğru bilgi aktarmak gerektiğini vurguladı.

Bakanlıktan yetkili arkadaşların hekimlere yaptıkları açıklamalara değinin Erhürman, krizin bu şekilde yönetilemeyeceğini dile getirdi.

Sürecin yönetiminde her dakika çıkan aksaklığın düzeltilmesi gerektiğini belirten Erhürman, bugün bu hastaların test sonuçlarının negatif çıkmasının bugün yaşanan aksaklıklar konusunda da kendilerine ders olması gerektiğini kaydetti.

BAYBARS

Daha sonra söz alan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, 2014 yılındaki anayasa değişikliği konusunda fazla sözün yarattığı bilgi kirliğinin değişikliğin tam anlaşılmasını engellediğini kaydetti.

2014 yılındaki değişikliğin onay görmemesinin üzücü olduğunu dile getiren Baybars, bugün gündemdeki değişikliğin sadece teknik bir rakam değişikliği olduğunu ve bununla da yargıdaki yükün azaltılacağını kaydetti.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova da konuşmasında, anayasa değişiklik önerisinin tüm partilerle istişare edilerek başladığını kaydetti.



Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte halkın referandumuna sunulacak anayasa değişikliğinin kabul edileceğini düşündüğünü dile getiren Berova, yargı tarafından talep edilen değişikliğe, yargının daha iyi koşullarda çalışması için UBP olarak olumlu oy vereceklerini söyledi.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, anayasadaki geçici 10. madde ile ilgili konuşmak istediğini belirterek söz aldı.

Polisin GKK bağlı olduğuna dair bir yazı olmadığını sadece iç güvenlik konusu olduğunu bunun da tartışılabileceğini söyleyen Arıklı, Anayasa’nın ve o zamanki tutanakların açılıp okunmasını istedi.

HASİPOĞLU

UBP Milletvekili ve komite başkanı Oğuzhan Hasipoğlu da, Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin oylanacak olmasının tarihi bir durum olduğunu kaydetti.

Yapılacak değişiklikle yargının işleyişindeki aksaklıkların giderileceğine dikkat çeken Hasipoğlu, bu değişiklik konusunda çalışma yapan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Rapor üzerindeki görüşmelerinden ardından önerinin madde madde görüşülmesine geçilmesi oylandı. Tutanağa göre 40 kabul, 3 ret, 7 katılmayan sonucuyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Ardından anayasa değişiklikleriyle ilgili yasa önerisinin her maddesi ayrı ayrı okunarak açık oylamaya geçildi.

Tüm maddeler 41 kabul, 3 ret, 6 katılmayan; ikinci maddesi 41 kabul, 3 ret, 6 katılmayan ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Böylece önerinin ikinci görüşmesi tamamlandı. Anayasa değişikliğiyle ilgili önerinin üçüncü görüşmesi 6 Temmuz Pazartesi Meclis Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısında yapılacak ve bütünü oylanacak.