  • BIST 113.590
  • Altın 161,179
  • Dolar 3,8191
  • Euro 4,6747
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

Meclis’te İdare Amiri ve Divan Katipleri de seçildi

» »
Meclis’te İdare Amiri ve Divan Katipleri de seçildi
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’nda bugün idare amiri ve divan katiplerinin seçimine de geçekleştirildi.

İdare Amirliği için UBP Girne Milletvekili Ünal Üsteli, Divan Katipliği için UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner ve HP İskele Milletvekili Mesut Genç önerildi.

Seçimde idare amiri ve katipler kabul edildi.

katipker.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre09 Şubat 2018 Cuma 16:43
  • Bahçedeki aküleri çaldı tutuklandı09 Şubat 2018 Cuma 16:41
  • Bağımsızlık Yolu Bakanlığa AKP'nin Kıbrıs'taki statüsünü sordu09 Şubat 2018 Cuma 16:40
  • MDP, “yargı üzerindeki baskıyı” kınadı, sosyal medya uyarısı yaptı09 Şubat 2018 Cuma 16:28
  • Meclis Başkanlığı'na Teberrüken Uluçay seçildi09 Şubat 2018 Cuma 16:23
  • Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?09 Şubat 2018 Cuma 16:20
  • ‘Iprodione’ içeren bitki koruma ürünleri kullanımdan kaldırılıyor09 Şubat 2018 Cuma 14:37
  • Bakan Atakan, kiralık araç işletmecileri birliği yetkililerini kabul etti09 Şubat 2018 Cuma 14:30
  • Tarım Dairesi ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı09 Şubat 2018 Cuma 13:58
  • İşte 4'lü koalisyon hükümetinin programı09 Şubat 2018 Cuma 13:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti