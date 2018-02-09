Meclis’te İdare Amiri ve Divan Katipleri de seçildi

İdare Amirliği için UBP Girne Milletvekili Ünal Üsteli, Divan Katipliği için UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner ve HP İskele Milletvekili Mesut Genç önerildi.
Seçimde idare amiri ve katipler kabul edildi.
İdare Amirliği için UBP Girne Milletvekili Ünal Üsteli, Divan Katipliği için UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner ve HP İskele Milletvekili Mesut Genç önerildi.
Seçimde idare amiri ve katipler kabul edildi.
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