Meclis'te İlk Denetim Toplantısı Tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi, yeni yasa döneminin ilk denetim toplantısını yaparak bugünkü çalışmasını tamamladı. 7 saate yakın süren toplantıda, özellikle muhalefet milletvekilleri Kıb-Tek, ekonomi, yerleşke, siyasi gelişmelerle ilgili konularda söz aldı, Bakanlar da eleştirileri kürsüden yanıtladı.

Cumhuriyet Meclisi’nin bir sonraki birleşimi 10 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da olacak.

BAYBARS

Halkın Partisi (HP) Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, hükümeti eleştirdiği Meclis konuşmasında, “Toplum nabzını tutmayan, yasaları bilmeyen, hukuku hiçe sayan, halkın cebine el uzatan, kamu kaynaklarına pervasızca harcayan bir iktidar var….” ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet Meclisi’nde onaylanan ancak Anayasa'ya aykırı bulunan yasaları sıralayan Baybars, “Bu iş bu şekilde olmaz…Yasalar, topu mahkemelere atarak yapılamaz” dedi.

Belediyeler reformuna da değinen Ayşegül Baybars, “Belediye seçimine 2,5 ay kaldı. Hala reform görebilmiş değiliz…”şeklinde konuştu.

Baybars, devlete 80 kişilik istihdam yapıldığını, hükümete mensup milletvekillerine işçi istihdamı için kontenjan ayrıldığını bir sohbette öğrendiğini söyleyerek, kamu kaynaklarının bu şekilde harcandığını savundu.

Akaryakıt ihalesine de değinen Baybars, toplumun gözünün içine baka baka soygun yapıldığını iddia etti.

Baybars, Güngör çöplüğüyle ilgili ihalenin Rekabet Kurulu tarafından iptal edildiğini belirterek, “Ya ihaleye doğru çıkılmadı, ya da işler doğru yapılmadı. Rekabet Kurulu’nun iptaline rağmen sözleşme nasıl devam ediyor? Merkezi İhale Komisyonu ve Çevre Bakanlığı ne yapıyor” diye sordu.

Milli Eğitim Bakanlığının temizlik ihalesinde de benzer bir süreç yaşandığını ifade eden Baybars, “Okul tuvaleti hijyen olmadığı için bir veli çocuğunu teneffüste eve götürmek zorunda kalıyor. Bir hasta özel bir hastanenin yoğun bakımında rehin kalıyor. Devlet bu durumda. Basit insani ihtiyaçları karşılamaktan dahi uzağız” dedi.

Baybars, Rekabet Kurulu’na neden gerekli üyenin atanmadığını ve Muhaceret Affı’nı da sordu.

ÖZTÜRKLER

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, belediyelerin birleştirilmesi yasasıyla ilgili fazla sayıda değişiklik önerisi sunulduğuna işaret ederek, Anayasa Mahkemesi’nin üreteceği karar doğrultusunda belediyelerle ilgili düzenlemeye devam edileceğini ve uzlaşı kültürü doğrulusunda çalışıldığını söyledi.

Güngör çöplüğünün yeniden dizayn edilmesi gerektiğini ifade eden Öztürkler, “Aynı yerde 10-11 kez yangın çıkmış. Orada bir sorun olduğu, doğru yönetilmediği aşikar" dedi.

Muhaceret affı konusunda konuşan Öztürkler, suça karışıp ülkeden gönderilenlerin muhaceret affından yararlanmasının söz konusu olmadığını belirtti. Öztürkler, düzenlemenin bu hafta komitede görüşüleceğini söyledi.

Vatandaşlıkla ilgili soru üzerine İçişleri Bakanı Öztürkler, “5 mührü olana vatandaşlık vermedik. Öyle bir uygulamamız yok” dedi.

BARÇIN

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, okullar için çıkılan temizlik ihalesinin Rekabet Kurulu’nda iptal edildiğini ancak MİK’in bu karara uymadığını söyleyerek,“Bu ülkenin külliyeye değil, yasaların uygulanmasına ihtiyacı var. Eğitim bakanlığı yatırımı olmaksızın okullarda kaçak işçi çalıştırıyor. Suç işliyor” dedi.

MİK Başkanı Halis Üresin’in suç işlediğini, cezai müeyyideye çarptırılması gerektiğini savunan Barçın, alınan kararla Rekabet Kurulu’nun MİK hakkında Başsavcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, bunun Bakanlar Kurulu’na da ilettiğini söyledi.

Prim desteği konusunda da konuşan Barçın, prim desteğinin sermayeye, zengin olanlara verildiğini, üreten kesimlerin ve asgari ücretlinin korunmadığını savundu.

ULUÇAY

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, Cumhuriyet Meclisi’ndeki konuşmasında, “Ülke ekonomisinin sürüklendiği belirsiz ortam sürüyor. Bizim en temel sorumluluğumuz ekonomik sorunları çözmek olmalı…” dedi.

Uluçay, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesinin buradaki yasalara uygun şekilde yapılmasıyla ilgili sorumluluğu olanlara eleştiri geldiğinde, konunun başka noktalara çekildiğini söyledi.

Teberrüken Uluçay, AB ülkelerinin enerji fiyatlarındaki artışa ve enerji krizine yönelik çözümler ürettiğini söyleyerek, “Biz ne yapıyoruz? Neyle uğraşıyoruz?...Dünyanın aldığı tedbirleri okuya okuya Kıb-Tek’in akaryakıt ihalesini konuşuyoruz. KKTC bu mu olmalı…?”dedi.

Güney Kıbrıs’ın daha fazla hellim ihracatı yapmak ve hellimi daha fazla ülkede tanıtmak adına program hazırladığını ifade eden Uluçay, Türkiye’den de örnek vererek, çiftçilerin artık elektrik ücretlerini aylık değil, hasat zamanı ödeyeceğini söyledi.

Kıbrıs konusuna da değinerek, sorun çözülmediğinden Kıbrıs’ta silahlanma yarışına girildiğini belirten Uluçay, “Güven yaratıcı önlemler ayrı ayrı dönemde gündeme getirildiğinde, başlıklar konuşulmaya başlansaydı silahlanma tehlikesi karşısında dünyaya daha etkili söz söyleyecektik. Fırsat pencereleri açıldığında bunları değerlendiremiyoruz… ” dedi.

Uluçay, “Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler kurumsal bir yapıda olsa bunları olmazdı… TC Cumhurbaşkanı yerleşke yapılacağını Meclis’te açıkladığında kimsenin bundan haberi yoktu. Bunun burada bilinmemesi sorun değil miydi? Böyle mi olmalıydı? Buraya temel atmak için gelecekse, temel atma töreninin KKTC’nin yasaları çerçevesinde olmasını sağlama görevi bizde olmalı... Ben olsam yaparım, yapmak zorunda hissederim” şeklinde konuştu.

HAMZAOĞULLARI

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Karpaz’da hastane olmadığını, Güzelyurt’taki hastanenin bitmediğini, Girne Hastanesi’nin tamamlanamadığını ama ülkeye külliye yapılacağını kaydederek “Denktaş’ın anıt mezarını bitirmeye para yok mu?” diye sordu.

Çocuk sütünün Güney Kıbrıs'ta 9 Euro, kuzeyde 283 TL olduğunu söyleyen Hamzaoğulları, Avrupa Birliği’nin sadece balıkçılığa 38 milyon Euro katkı yaptığına işaret ederek, “Bu toplum Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 'press' oldu... Eziliyoruz. Ezilmeye de devam edeceğiz” dedi.

Hükümete mensup milletvekillerinin “Arka sokaklarda” sıkıntıları konuştuğunu ama Mecliste bunları söyleyemediğini savunan Hamzaoğulları, “Hepimiz aynı sorunları yaşıyoruz ama siz bunları denizin öbür tarafına anlatamıyorsunuz, anlatmaktan korkuyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Yerinden söz alan UBP milletvekili Yasemi Öztürk, “Bir devlet size karşılıksız bir şey yapıyor, edep kuralları gereği, ‘benim salona değil, mutfağa ihtiyacım var, önceliğim bu’ diyemezsiniz. Öyle bir şansımız, lüksümüz var mı?” diye sordu.

Öztürk’ün bu sözü üzerine Hamzaoğulları, “Su borusu patladığında bunun KKTC hanesine yazıldığını bilmeniz gerek. 800 bin dolar KKTC’nin borç hanesine yazıldı. Külliye yapılacağında borç hanenize yazılıp yazılmayacağının garantisi yok. Bizim mimar, mühendislerimizi atladınız, ‘bunu çizebilecek mimar ve mühendis ‘yoktur dediniz. ‘Bizim bitmemiş 2 tane hastanemiz, yapılması gereken Karpaz hastanemiz var, muhatabımıza anlatamayacağız, bize zorla külliye yaptıracaklar’ diyorsunuz. Teşekkür eder miyim etmez miyim bilmem ama ben bunları talep ederim….” yanıtını verdi.

Genel kurulda güncel konuşmalardan sonra yazılı ve sözlü sorulara geçildi. Bugünkü çalışmanın tamamlanmasıyla oturum kapatıldı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 10 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da toplanacak.