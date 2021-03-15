Meclis'te kavga!
Erhan Arıklı kürsüde konuşurken kendisini eleştiren Erkut Şahalinin üzerine yürüdü... Tartışma LAÜ'de yapılan atamadan kaynaklı çıktı
Arıklı kürsüde konuşurken Şahali'nin eleştirilerine cevaben ''erkut bey ne yapacağımı sana soracak değilim,mahkemeye gidersin olur biter, işine bak! atadım oldu bitti'' dedi.
Arıklı kürsüden indikten sonra da devam eden tartışmanın büyümesinin ardından meclis oturumuna ara verildi.
Ayrıntılar geliyor...
Ne olmuştu:
Lefke Avrupa Üniversitesi yönetimine, Yüksek Seçim Kurulu'nun hakkında "sahte evrak düzenlemekten" suçlu bularak, milletvekili adaylığını reddettiği Okan Erdemsiz atanmıştı.
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