Meclis'te kavga çıktı... UBP Vekili Yeşilırmak CTP Vekili Barçın'ın üzerine yürüdü
Meclis'te arbede yaşandı.
CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın konuşmasına başlamadan "konuşma başlığındaki kelimelerin çıkarılması" nedeniyle Meclis Başkanı Töre'yi FAŞİST uygulamalar yapmakla suçladı. Ardından Meclis kürsüsüne "hayır" yazılı tişörtünü astı.
Kürsü üzerindeki tişörtü almak için UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak tişörtü almak için kürsüye yürüyünce Barçın ile Yeşilırmak arasında gerginlik yaşandı.
Barçın Hayır tişörtünü alınmasına izin vermedi.
Yaşanan arbedenin ardından Barçın tişörtü üzerine giyip kürsüden konuşmasına devam etti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.