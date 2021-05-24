Meclis'te Kıb-TEK'i sordu

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’nın “Türkiye hibe edecek” diyerek açıkladığı 2 adet jeneratörün hibe olmadığına ilişkin bilgi aldıklarını söyledi.

“Verilecek” denilen iki jeneratöre kira bedeli ödeneceğini duyduklarını ifade eden Özersay bu konuda Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’dan izahat istedi.

“Kira mı hibe mi belli olmayan bu iki jeneratörle ilgili açıklama gerekmektedir” diyen Özersay bu jeneratörlerin adaya getirilmesinde ihale yönteminin de kullanılmadığını söyledi.