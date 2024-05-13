Meclis’te ‘Kıbrıs sorunu’ konuşuldu… Erhürman eleştirdi, Ertuğruloğlu yanıtladı!

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nda ‘Kıbrıs sorunu’ konusunda konuştu.

Kıbrıs sorunu konusunda hareketli günlerden geçildiğini vurgulayan Erhürman, ‘8 ay önce neredeysek, şimdi de oradayız’ yaklaşımlarının doğru olmadığını kaydetti.



Kıbrıs Türk halkı adına bu sürecin içerisinde olan Cumhurbaşkanı Tatar’ın bazı kararları olduğunu kaydeden Erhürman, bu kararların Kıbrıs Türk halkının geleceği açısından son derece önemli olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in üçlü görüşmeyle ilgili önerisini reddetmesini eleştiren Erhürman, ‘neden diyalogdan kaçıyorsunuz?’ diye sordu.



Ertuğruloğlu: Bayan Holguin’in görevi ne 3’lü ne de 5’li görüşme teklif etmektir

Erhürman’ın eleştirileri üzerine söz alan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da, “Bayan Holguin’in görevi ne 3’lü ne de 5’li görüşme teklif etmektir” diyerek şunları söyledi:



“BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in görevi “iki tarafın müzakere etmesine gerekli olacak ortak zemin var mı?” sorusuna cevap bulmaktır. Görevi budur. Bayan Holguin’in görevi ne 3’lü ne de 5’li görüşme teklif etmektir. Parti görüşmesinde kendisine bunu belirttik. Onun görevi öneri getirmek değildir. Holguin, görevini de aşıyor. Görüşme önerisi getirme yetkisinde değildir. “Rum başkan ne düşündüğünüzü bilmiyor da yüzüne söyleyin”. Holguin’in ısrarla 3’lü 5’li görüşme talebi kimindir biliyoruz. İngiltere. Holguin’in akıl hocası İngiltere’dir. Neden bu kadar bastırıyor İngiltere? Çok mu düşünüyorlar iyiliğimizi. Bizim dik duruşlu politikamızı yıpratmaya yöneliktir bu. 60 Yıldır konuşulmadık yönü kalmadı Kıbrıs konusunun. Neden bizim üzerimizde oyunlar oynanıyor? Ne istediğimiz belli değilmiş, çok bellidir. 3’lü görüşmede eşitlik olduğu ortaya çıkacakmış. Yapmayın. Ne eşitliği. Bu eşitliği 60 yıllık BM gözetimindeki müzakerelerde yaşadık. Gerçekten eşitlik olsaydı 60 yılda ortaya çıkardı. Hala eşitliğin olmadığı ortamlarda bizim göstermelik eşitlik oyunu oynamamızı istiyorsunuz. Biz oynamıyoruz. İma yoluyla egemenliği de kabul etmiyoruz”

KAYNAK:GÜNDEM KIBRIS