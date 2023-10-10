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Meclis'te 'Kıbrıs Türk Devleti' konuşuldu...

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Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma yaptı.
Meclis'te 'Kıbrıs Türk Devleti' konuşuldu...

Akansoy, Filistin ve İsrail arasında yaşanan çatışmaya işaret etti, burada ciddi bir kıyım yaşandığını kaydetti ve büyük acılar yaşanmamasını diledi.

Pile Yiğitler yolu ile ilgili açıklanan mutabakatın, kararlılıkla ve yapıcı bir tavırlara ortaya çıktığını, bu çerçevede taraflara teşekkür eden Akansoy, diplomasinin önemine vurgu yaptı ve Kıbrıs konusunda da bunun sürdürülmesinin gerekliliğine değindi.

“Kıbrıs Türk Devleti” konusuna da değinen Akansoy, şu anda “raydan çıkmış bir tren” olduğunu ama “bu trenin raya oturtulması” gerektiğini ifade ederek, bu trenin de Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını haklarını koruyacak bir yöne girmesi gerektiğini, bunun da BM Güvenlik Konseyi kararları olduğunu kaydetti.

Bu terimin neden ortaya atıldığının Meclis’te tartışılması gerektiğini ifade eden Akansoy, Kıbrıs Türk Devleti isminin, Annan Planı’nda ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nda yer aldığını, eğer Kıbrıs Türk halkına uluslararası alanda bir getiri sağlayacaksa veya amaç neyse açıklanması gerektiğini söyledi.

Hasipoğlu cevap vermek için kürsüye çıktı... 

UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da, cevap vermek amacıyla kürsüye çıktı ancak CTP milletvekilleri, iç tüzüğe göre bir bakanın cevap vermesi gerektiğini söyleyerek, itiraz etti. Hasipoğlu da, Başbakan’dan aldığı yetki üzerine kürsüye çıktığını söyledi, ancak itirazların devam etmesi üzerine konuşmasını yapmadan kürsüden indi.

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