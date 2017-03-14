Meclis’te KKTC’nin kamu borcu ve ödenme prosedürleri konuşuldu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun “KKTC Devletinin Kamu Borç Stoku, Faizleri ve Yönetimi” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Sunat Atun konuşmasında, devletin borçlanma miktarlarıyla ilgili bilgi verdi. Atun, tahville borçlanmanın hiçbir zaman tercih edilebilir bir sistem olmaması gerektiğini ifade ederek, 177 milyon Türk Liralık kalkınma bankası tahvili bulunduğunu anlattı.

Borç ödemenin kültür işi olduğunu, fon üretebilmek ve bunu kullanabilmenin önemine işaret eden Atun, 2010’lu yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde iç borcun önünün kesildiğini aktardı.

Devletin artık iki alanda kefalet üreterek borçlanabildiğini anımsatan Atun, 2013-2015 protokolünde reform süreci çerçevesinde borcun ana parasının faizinin ödenmesini hedefleri arasına aldıklarını söyledi.

İç borcun ödenmesine yönelik olarak 540 milyon gibi bir miktar kaynak hedefi bulunduğunu kaydeden Atun, geçmişten gelen miktarlara ilişkin çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

2013-2017 yılları arasında yapılan borçlanmalara ilişkin bilgi veren Atun, ilk borç ödeme planlamasının Ada Havacılığa olduğunu ve miktarın 21 milyon 32 bin TL olduğunu; bunun da ayda 295 bin TL olarak ödemesini planladıklarını anlattı.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay’ın yerinden sorduğu soruyu yanıtlayan Bakan Atun, devletin Kooperatif Merkez Bankası borçlarına ilişkin ciddi bir çalışması bulunduğunu, konuyla ilgili olarak çalışmaların sürdüğünü aktardı.

CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer’in sorduğu soruyu da yanıtlayan Atun, gelirler arttıkça kendi içinde düzenlemeler yapılabileceğini ifade etti.

ÖZGÜR

Konuşmalarda kendisine atıfta bulunulduğu için konuyla ilgili söz alan Birikim Özgür, borç ödeme planının hazırlanması gerektiğini her ortamda söylediğini belirterek, bunun nasıl yapılabileceğiyle ilgili örnekler verdi.

İmzalanan protokollerle yapılması taahhüt edilenler konusunda da bilgi veren Özgür, reformlar için protokollerde ayrılan fonların sadece yüzde 34’ünün kullanılmasını eleştirdi.

Özgür, bu kaynakların verimli kullanılmamasının yanlış olduğunu belirtti

Özgür, 22 kredi anlaşmasının borç tutarının toplam 4 milyar dolar olduğunu belirterek, TC’nin bu borçla ilgili bir talepte bulunmadığını ancak gelecekteki ilişkilerin sağlıklı olması açısından bu borçların ödenmeye başlanması gerektiğini kaydetti.

Özgür, 2016 yılında altyapı ve eski eserlere ayrılan 433 milyonun 287’sinin kullanılmadığını, hibe olarak verilen bu miktarın vizyonsuzluk nedeniyle kullanılamadığını savundu.

TATAR

UBP milletvekili Ersin Tatar ise TC’ye olan borçların sürekli gündeme getirilmesinin halkta huzursuzluk yarattığını ifade ederek, acil ödenmesi gerekenlerin iç borçlar olduğunu kaydetti.

Esas tehlikenin borçların tek yerde birikmesi olduğunu belirten Tatar, alınan bu borçların küçük tutarlarda farklı yerlerden alınmış olmasının sağlayacağı kolaylığı anlattı.

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ise söz alarak, kamu borçlarıyla ilgili kasım ayından beri bir çalışma programı hazırladıklarını belirterek, Sosyal Sigorta borçları için birçok bankadan küçük borçlar alındığını ve her ay faiz artı komisyon ödendiğini anlatarak, bir yıl vadeli toplu bir borçlanmaya gitmeyi planladıklarını belirtti.

Bundan böyle proje satın alma noktasına gidileceğini ve denetim şirketlerinin kurulması için de adım atacaklarını söyleyen Denktaş, bu şekilde çalışılmanın devlete daha hızlı para akışı sağlayacağını anlattı.

Denktaş, bu adımlar için gereken çalışmaların yapıldığını ve en kısa sürede Mecliste görüşülecek noktaya geleceğini söyledi.

Telekomünikasyon Dairesi’nin borçlarıyla ilgili de yapılan çalışmaları anlatan Denktaş, kısa sürede borçları ödenebilir hale getirmeyi umduklarını söyledi.

Denktaş, Merkez Bankası borçları için 2017’yılında bir ödeme düşünmediklerini belirtti.

İhalelerin Ankara’da açılmasının şuan için gündemde olmadığını, yeni ihale yasasıyla ilgili aksaklıkların da önlerine geldikçe düzeltileceğini söyledi.

ATUN

Yeniden söz alan Sunat Atun, Merkez Bankası’ndan alınan borçların nasıl ödendiğini ve kısa orta ve uzun vadede nasıl ödenebileceğiyle ilgili çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Artun, bu süreçlerin yasal düzenlemelere de ihtiyaç duyulacağını vurguladı.