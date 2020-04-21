Meclis'te Koronavirüs konuşuluyor

“Covid 19 salgını ve önlemlerin değerlendirilmesi” gündemiyle toplanan Meclis Genel Kurulu’nda milletvekillerinin değerlendirmeleri devam ediyor.

“Covid 19 salgını ve önlemlerin değerlendirilmesi” gündemiyle toplanan Meclis Genel Kurulu’nda milletvekillerinin değerlendirmeleri devam ediyor.

ÖZDENEFE

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, olağanüstü zamanlardan geçerken hükümetten de olağanın dışına çıkarak sıkıntıya daha büyük strateji, vizyon, planlama ve ciddiyetle yaklaşmasını istedi.

Hükümetin farklı kararlarıyla güven bunalımına yol açtığını belirten Özdenefe, eleştiriye de açık olunması gerektiğini anlattı.

Gerekli tüzükleri çıkarılmadığı için Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın işlevsel olmadığını kaydeden bu yasa altındaki komitenin de kullanılmadığını söyledi.

Özdenefe, böylesi bir dönemde Meclis baypas edilerek değil, halkın temsilcilerinden yararlanarak gerekli yasal mevzuatın tamamlanmasını istedi.

Fazilet Özdenefe, yaşanan krizin çok ciddi sosyal boyutları da bulunduğunu kaydetti. 54 bin öğrencinin şu anda evlerde olduğunu, özel okullardakilerin bir şekilde uzaktan eğitimle angaje olurken, bakanlığın bazı çabalarına rağmen devlet okullarının ise ihmal edildiğini kaydetti.

Özel ve devlet okulları arasındaki farkın giderek açıldığını belirten Özdenefe, kaç çocuğun evinde akıllı cihazlar ve internet olduğunun araştırılmasını istedi. Dezavantajlı ailelerdeki çocukların takibinin yapılıp yapılmadığını soran Fazilet Özdenefe, aile içi şiddetin bu dönemde korkunç artış gösterdiğini söyledi.

Özdenefe, önerilerini “Meclis’in ekarte edilmemesini, yasa gücünde kararname çerçevesinde kararlar yerine mecliste karar alınmasını, bulaşıcı hastalıklar yasası işlevsel hale getirilmeli, tüzükleri çıkarılmalı, okul müdürleri ve öğretmenlerinin öğrencilerle derhal temasa geçmesi, aile içi şiddete karşı kadın ve çocuklara yardım eli uzatılması” olarak özetledi.

CANDAN

CTP Milletvekili Armağan Candan, yoğun bakım servisinin kapasitesi, ventilatör sayısını ve bakanlığın hedefinin ne olduğunu ayrıca, günde kaç test yapma kapasitesi bulunduğunu sordu.

“Şu anda envanterimiz ne noktadadır? Bir ihtiyaç analizi yapıldı mı?” sorusunu da yönelten Candan, sağlık çalışanları açısından bu bilginin önemine dikkat çekti.

Armağan Candan, binlerce tıbbi malzemenin yurt dışından getirildikten sonra ortadan kaybolduğuna dair iddialar olduğunu belirten bunu da eski Meclis Başkanı Sibel Siber’in söylediğini kaydederek aynı saatlerde başhekim yardımcısının istifa ettiği haberleri de yayıldığını kaydetti. Candan, bu konuda soruşturma yapılıp yapılmadığını sordu.

Candan, “Doktorların istifa noktasına gelmesi şu anda isteyeceğimiz en son şeydir. Biz doktorlarımızın en iyi koşullarda görevlerini sürdürmesini istiyoruz” diye konuştu.

“Öğrenci sayısının düşmemesi için Türkiye’nin bizi koruması gerek” diyen Candan, öğrencilerin çoğunun ülkelerine döndüğünü belirtti ve Türkiye’deki üniversitelere yatay geçişin zorlaştırılması önerisi yaptı.

Armağan Candan, turizm konusunda nasıl bir planlama içinde olunduğunu da sordu.

Candan, ülkenin test sayısı konusunda kendini küçük ülkelerle kıyaslaması gerektiğini belirterek, açıklanan test rakamlarının kişi sayısı anlamına gelmediğini kaydetti.

Candan, insanların önlerini göremediğini, iletişime dikkat etmek gerektiğini ve Sağlık Bakanlığı’nın testler konusunda daha geniş bilgi vermesi ve testleri yaygınlaştırması gerektiğini söyledi.

Bir doktorun, “yenmedik, henüz düşmanın yerini bulamıyoruz” dediğini bildiren Candan, henüz sonuca varmak için erken olduğunu kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün çağrısına rağmen maske takılmasının niye zorunlu olmadığını soran Candan, bunun nedeninin ülkede yeterli maske bulunmaması mı olduğunu sordu.

Candan, halkla herkesin anlayabileceği şekilde bir iletişim kurulması gerektiğini söyledi.

TOROS

CTP Milletvekili Fikri Toros, son aylarda yaşanan tecrübelerin koronavirüsün sağlık kadar sosyal ve ekonomik boyutu da olduğunu gösterdiğini söyledi.

Toros, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı öngörüsüne işaret ederek ülkelerin her türlü stratejisinin de yeniden şekilleneceğini kaydetti. Ülkelerin yeniden şekil alacak yaşam alanlarıyla ilgili politikalarını, stratejilerini gözden geçirdiklerini, korumacı ve ayrılıkçı politikalar yerine komşularıyla dayanışmasını, iş birliğini ve imkanlarını artırdıklarını anlatan Toros, çeşitli ülkelerde alınan ekonomik önlemlerle ilgili örnekler verdi.

CTP’de maliye, eğitim, sağlık boyutları için alternatif politikalar hazırladıklarını ve bunları kamuoyuna açıklamadan önce hükümete sunarak uygulanmasında yardım teklifi sunulduğunu anlatan Toros, CTP’nin kriz yönetimi konusunda duyarlı ve sorumlu davrandığını kaydetti.

Fikri Toros, virüsün görülmesiyle sektörlerde ve yaşamda görülen değişikliklere ve alınan önlemlere değinerek halkın olayın ciddiyetini idrak ederek bu ağır bedelleri ödemekte kendine düşeni yaptığını söyledi.

Derhal bir yardım kaynağı hazırlanması düşüncesinde olduklarını belirten Toros, devletin iç borçlanmaya gitmesini önerdiklerini hatırlattı. Hükümetin dış kaynak girişimlerinin tamamen başarısız olduğunu, buna şaşırmadığını kaydeden Fikri Toros, iç borçlanmaya gecikmeden başvurularak yeniden açılma tartışılmaya başlandığında acil ihtiyaçlara harcama yapılabileceğini ifade etti.

Toros, ülkenin finansal sağlığının hiç de fena olmadığını belirterek koronavirüs sürecinin sosyo-ekonomik bedellerinin azaltılması için iç borçlanmaya gidilmesi, derhal kamu bankası tahvili çıkarılması önerisi yaptı.

Fikri Toros, Lefkoşa’da Fuar Alanı’nın ve Atatürk Spor Salonu’nun bazı düzenlemelerle pandemi hastanesine dönüştürülebileceğini söyledi.

Yabancı iş gücünün geri dönmeme riskinin yüksek olduğunu belirterek “Bu olumsuzluğu bir fırsata dönüştürmeliyiz. Yeniden açılma sürecinden sonra iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını yerel kaynaklardan sağlamamız lazımdır. Yerel kaynakları eğiterek ve gerekli yönlendirmeyi yaparak ihtiyaç olan alanlara sevk etmemiz lazım. Mümkün olduğunca yabancı iş gücüne karşı supaplar koymalıyız” dedi.

Toros, bu sürecin ardından iktidardaki iki partinin milliyetçi ve ayrılıkçı politikalarını gözden geçirerek krizin bedellerinin telafisi için şart olan ülkelerle iş birliği, uluslararası hukuka uyma, müzakereleri destekleme ve federal Kıbrıs oluşumuna katkı da bulunma, sosyal devlet anlayışıyla emeğe göz dikmemeleri dileğinde bulundu, bunların süreçten alınabilecek en önemli dersler olduğunu söyledi.