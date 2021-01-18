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Meclis'te "Meclis İdare Amirliği" ve "Divan Katipliği" seçimleri tamamlandı

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda İdare Amiri ve Divan Katiplerinin seçimi de tamamlandı...
Meclis'te "Meclis İdare Amirliği" ve "Divan Katipliği" seçimleri tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda İdare Amiri ve Divan Katiplerinin seçimi de tamamlandı...

Meclis'te "Meclis İdare Amirliği" ve "Divan Katipliği" seçimleri tamamlandı.

HP Milletvekili Erek Çağatay, “42 kabul”, “3 ret”, “2 çekimser” oy ile Meclis İdare Amirliği’ne seçildi...

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, “30 kabul”,  CTP Milletvekili Biray Hamzaoğlulları “43 kabul” ve UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu “36 kabul” oyu ile Divan Katipliğine seçildi.

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