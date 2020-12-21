Meclis'te müdahale tartışması yaşandı! Hükümet Meclisi terk etti!

İşte TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit'in açıkalaması;

2020 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde başlayan ve seçim dönemi yaşanan müdahalelerin araştırılması ile ilgili TDP olarak sunduğumuz Araştırma Önergesi kurulsun önerimiz bugün Meclis’te görüşüldü.

Hükümet milletvekilleri UBP-DP ve YDP milletvekilleri nisabı düşürerek oylama yapılmasını önlemek amacıyla meclis salonunu terk etti.

Gerekçe tüm seçimler araştırılsın mış!

“Hodri Meydan. Ona da varız, getirin oylayalım” dedik. Ona da yanaşmadılar..

Tüm kamuoyunun önünde yaşanan, arkasından da UBP kurultayına kadar yansıyan gelişmeler ortadayken, üstelik bunları bizzat UBP milletvekilleri tarafından ‘telkin’ yapıldı denilerek ortaya konmuşken aslında bu “kaçışı” anlamak zor olmasa gerek.

NE YAŞANDI?

Seçime Müdahale araştırma önergesi üzerine "Hükümet vekilleri" Meclisi terk etti!

TDP'nin 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki müdahalelerinin araştırılması için verdiği önerge nisaba takıldı.

Hükümet milletvekilleri salonu tek etti.

Nisap sayısı 23'de kaldı.

Meclis Genel Kurulu'na ara verildi.

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