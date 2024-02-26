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Meclis’te narenciye konuşuldu!

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Meclis’te narenciye konuşuldu!

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman Meclis’te yaptığı konuşmada narenciyede yaşanan sorunlara değindi.  Narenciye ihracatının ülke için önemine değinen Erhürman, narenciye ihracatının toplam ihracatın yüzde 20’sine tekabül ettiğini söyledi. 

“Şu an ortada bir ceset var” diyen Erhürman, bu konunun sadece Tarım Bakanı’nı değil, tüm hükümeti ilgilendirdiğini söyledi.
Narenciye ürünlerine zarar veren Vektör böceğin Ağustos 2023’de ülkede göründüğünün altını çizen Erhürman, ‘hastalık biliniyordu ancak gereken önlemler alınmadı’ diye konuştu. 

15 bin ton narenciyenin ihracatı için sadece 2 şirketle anlaşma yapıldığını kaydeden Erhürman, “bu 15 bin ton kotası nasıl konuldu?’ diye sordu. 15 bin tonla ilgili görev üstlenen iki ihracatçının ürünleri göndermeye kalktıklarında taahhütname ile karşılaştıklarını anlatan Erhürman, ‘bu taahhütnamenin Türkçesi imzalamayın ve getirmeyindir’ dedi. 

Mersin’e giden tırların gümrükten geçemediğini kaydeden Erhürman, ‘orada kalınan her gün 200 Dolar zarara neden oluyor’ dedi.
Erhürman, ürünün dalında kaldığını, bazı fabrikaların iş yaparken, diğer fabrikaların kapılarına kilit koyacak noktaya geldiğini söyledi. 
Hükümeti eleştiren Erhürman, ‘narenciye için hiçbir şey yapılmadı’ diye konuştu. 

Çavuş: Narenciye için bir şey yapılmadı demek doğru değil
Erhürman’ın eleştirileri üzerine söz alan Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş’da ‘geçmişte bu böcek olmamasına rağmen dalında kalan ürün oldu’ dedi. 

Tarım Bakanlığı olarak fabrikaların kapasitelerini artırmak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çavuş, ‘dalında kalacak mandora ürünü 15 bin ton civarındadır. Bunu ortadan nasıl kaldırabiliriz çalışma yapıyoruz. Narenciye için hiçbir şey yapılmadı için demek doğru değil. Geçmiş yıllarda siz gömdünüz narenciye üreticisini. Biz sektördeki sorunları ortadan kaldırmak için canla başla çalışıyoruz’ diye konuştu.

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