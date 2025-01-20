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Meclis’te nisap sağlanamadı

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu nisap yetersizliği nedeniyle toplanamadı.
Meclis’te nisap sağlanamadı

Saat 11.20 sıralarında toplanma denemesi yapan Meclis Genel Kurulu'nda salt çoğunluk olan 26'ya ulaşılamadı. 

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, yoklama sırasında salonda bulunmayan hükümeti oluşturan siyasi partilere mensup milletvekillerinin hangileri olduğunu da belirttikten sonra toplantıya 15 dakika ara verdi.

Genel Kurul'un bugünkü toplantısının gündeminde Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri ile Vefat ile Devreden Malların Vergilendirilmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarılara ilişkin raporları bulunuyor.

Gündemde ayrıca, Murat Kaya İnşaat Ltd.’in Zeytinlik köyündeki arazilerinin içerisinde bulunan zeytin ağacının istibdalinin onaylanmasına ilişkin karar tasarısının üçüncü görüşmesi de yer alıyor.

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