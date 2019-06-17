Meclis’te Öğretmenler Değişiklik Yasa Tasarısı ele alınıyor

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra “Öğretmenler Değişiklik Yasa Tasarısı” ele alındı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yasa tasarının gerekliliği üzerinde durdu. Özyiğit, “Yasalaşıp yürürlüğe girmeli ki yeni ders yılında sorunlar yaşanmasın” dedi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, öğretmen açığından bahsederek, bu konuda ciddi adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Arıklı, konunun çalıştayla çok yönlü ele alınıp çözümlenmesinin şart olduğunu kaydetti. Arıklı hasta refakatçi sorununu da gündeme getirdi.

Hasta refakatçi konusunda ilişkin söz alan Sağlık Bakanı Ali Pilli de, hastanın yanında bekleyen refakatçiler konusunda düzenlenmesi gerektiğini, kendisinin de bu konuda düşünceleri bulunduğunu belirtti.

Filiz Besimin bu konuda güzel bir atılım yaptığını kaydeden Pilli, altyapı yapılmadan, yasal düzenleme yapılmadan uygulama gerçekleştirildiğini ve uygulamanın son bulduğunu anlattı. Pilli, konunun devamı için çalışmalar yürüttüklerini ve düzenlemelerin yapılacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, güzel bir girişim olduğunu ancak tamamen taşlar yerine oturtulmadan aceleye getirtildiğini kaydetti

Sucuoğlu, iyi niyetli bir adım olduğunu, konunun düzelebileceğini ve Bakanlığın da konuya katkı sağlayacağını belirtti.

TDP Milletvekili Zeki Çeler de, ek maaş desteğinin sağlanabilmesi noktasının hükümet ortaklarından bazılarının karşı çıkması ile hayata geçemediğini anlattı.

Çeler, konu yasalaşana kadar tüzükle de sorunların giderilebileceğini söyledi.

Gündemdeki tasarıya değinen UBP Milletvekili Özdemir Berova ise, öğretmenler yasasındaki kadro değişikliğinin okulların açılma sürecinde Meclis’in kapalı olması nedeni ile öğretmen kadrosunda sorun yaşanmaması için yapıldığını anlattı