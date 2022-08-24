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Meclis’te Olağanüstü Genel Kurul devam ederken, 3 sendikanın üyeleri de eylemlerini sürdürüyor

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Meclis’te Olağanüstü Genel Kurul devam ederken, 3 sendikanın üyeleri de eylemlerini sürdürüyor
Meclis’te Olağanüstü Genel Kurul devam ederken, 3 sendikanın üyeleri de eylemlerini sürdürüyor

“Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel Yasa Tasarısı” olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu’nda ele alınıyor.

Genel Kurul’da hükümet ve ana muhalefet milletvekilleri arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Yasa Tasarısı’nın mevcut haliyle Meclis Genel Kurulu’nda düzeltilebilir olmadığına vurgu yaparak iktidarı oturuma ara verip konuyu yeniden değerlendirmeye ve tüzüğü yeniden komiteye göndermeye çağırması üzerine varılan mutabakat gereği oturuma ara verildi.

Ara sırasında, UBP grubu toplantı yaptı, akabinde ise Başbakan Ünal Üstel ile Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman bir araya geldi.

Üstel ile Erhürman’ın görüşmesinin ardından hükümet ortakları UBP, DP ve YDP, değerlendirme yaptı.

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Yapılan görüşmelerin ardından Meclis Genel Kurulu, yeniden toplandı.

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın konuşma yaptığı sırada Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin Erhürman’a konuşma süresini aştığını hatırlatması üzerine CTP milletvekilleri de kürsüye Erhürman’ın yanına geldi.

Bu esnada, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler kürsüye giderek konuşmak istedi ancak CTP’li milletvekilleri kürsüden inmedi.

Gerginliğin artması üzerine oturuma ikinci kez ara verildi. Aranın ardından İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler söz alarak eleştirileri yanıtladı.

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Bu arada Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’na karşı çıkan belediyelerde örgütlü Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Belediye Emekçileri Sendikası ve Mağusa Türk Genel-İş üyeleri meclis önündeki eylemlerini sürdürüyor.

Eylem sırasında, zaman zaman eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı.

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