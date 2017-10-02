Meclis'te plaka tartışması

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun tatil sonrası ilk toplantısının ilk bölümünde okutulup olarak onaya sunulacaklara yer verildi ve 10 yasa tasarılarıyla ilgili ivedilik kararları alındı.

İlk olarak Soyadı Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesini isteyen Başbakanlık tezkeresi onaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim ) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oylanmadan önce konuşmalar yapıldı.

ERHÜRMAN: “PLAKALARDAKİ DÜZENLEMEYİ HALEN ANLAYAMADIM… YASAYA AYKIRI”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman söz alarak, yasanın halihazırda yürüklükte olduğunu ifade etti. Erhürman “Yasayı ihlal ediyor, ‘var olan durumu tüzükle yasaya uygun hale getireceğiz’ diyorsunuz. Bu kabul edilemez. Elbette CTP olarak ret oyu vereceğiz” diye konuştu.

Plakalarla ilgili düzenlemenin ne işe yaradığını bir partinin genel başkanı olarak halen anlayamadığını söyleyen Erhürman, “Yasaya aykırı olduğunu bilmiyor muydunuz?” diye sordu.

ÇELER: “TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ YASAYA AYKIRI”

TDP Milletvekili Zeki Çeler, “Ulaştırma Bakanlığı, bu konuda hiçbir uzmandan, bilirkişiden görüş almadı. Tüzük değişikliğini yasaya aykırı yaptı. Şimdi, kimse bunun savunmasını çıkıp yapmasın” diye konuştu.

Çeler, buna ret oyu vereceklerini söyledi.

DÜRÜST: “TEZAT VARSA ARKASINDAYIZ, GİDERİLMESİ İÇİN BURADAYIZ”

Erhürman ve Çeler’in ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, kürsüye çıkarak eleştirileri cevapladı.

Dürüst, “Tüzük ile yasa arasında tezat oluştu veya o dönem bu husus gözden kaçtı. Haziran ayında bu Meclis’e iletildi. Tezat varsa arkasındayız, giderilmesi için buradayız” dedi.

Kemal Dürüst, yasanın hükümet olarak arkasında olduklarını, eksiklikleri de gidermek için çalıştıklarını söyledi.

Dürüst, vatandaşları olumsuz etkiyen durum varsa bunun değerlendirileceğini ve giderileceğini yineledi Tezkere, oy çokluğuyla kabul edildi.

SERBEST LİMAN VE BÖLGE

Daha sonra Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere üzerine de konuşmalar oldu.

ERHÜRMAN: “NEDEN İKİNCİSİ?”

CTP Genel Başkanı Erhürman, Lefke bölgesinin Cittaslow olduğuna dikkat çekti. Gemikonağı serbest limanı varken şimdi de yeni Gemikonağı serbest limanının gündeme geldiğini, gerekçe de olmadığını belirterek “Diğerleriyle ilgili gerekenler yapılmadan neden ikincisi?” diye sordu.

Erhürman, hükümeti doğal kaynakları heba etmekle eleştiren ve söz konusu yasa tasarısına işaret ederek, “Bunu neden yaptığınızı, makul, vasat zekâlı insanlar olarak bizim de anlayabileceğimiz bir dille anlatın, anlayalım” dedi.

ANGOLEMLİ: “KARARLARI AYAKÜSTÜ ALIYORSUNUZ”

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, yasa tasarısı üzerine söz alarak, “Belli ki kararları ayaküstü alıyorsunuz. Bu kararlar seçim yatırımdır. Lefke halkını uyarıyorum” dedi.

Hükümetin icraatlarını eleştiren Angolemli, “Böyle bir yönetime layık olduğum için üzülüyorum” ifadesine yer verdi.

ATUN: “KİRACI ARA EMRİ ALDI”

Eleştirileri yanıtlayan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Gemikonağı Serbest Bölgesi ilgili bilgi vererek, buranın 2007’de serbest bölge ilan edildiğini anımsattı, bir kiracı geldiğini söyledi.

Atun, Bakanlar Kurulu olarak sözleşmenin iptaline karar verdiklerini ancak kiracının ara emriyle bu kararı düşürdüğünü söyleyerek, “Bu tür noktalara çareler üretmek zorundayız. Bizim amacımız, buraya, temiz bir yük-iniş çıkışının tesis edilmesidir” dedi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, yerinden söz akarak kürsüdeki Atun’a soru yöneltti. Erhürman, söz konusu sözleşmeyle ilgili CTP-UBP hükümeti döneminde ara emri alındığını söyleyerek, davanın bitirmediğini, UBP- DP hükümetinin bu davayı anlaşmayla bitirdiğini söyledi.

Tezkere, oy çokluğuyla kabul edildi.

Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi, Özel Klinik Özel Dispanser, Özel Muayenehaneler (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Süt Endüstrisi Kurumu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Meclis Genel Kurulu’ndaki üçüncü görüşmesi konusundaki tezkereyle ilgili TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli söz aldı.

ANGOLEMLİ

Angolemli, tarıma yapılacak her yardımın halka yapılacağını, bu nedenle bu alanda alınan kararla hem çiftçilerin hem de tüketicilerin korunması gerektiğini kaydetti.

Angolemli, “Güney bizden çok önde. Kaçak etler bu yana kamyonlarla geliyor. Bunun önüne kimse geçemez” dedi.

Tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu’nun sunuşlar bölümünde 6’ncı sırada “İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oy çokluğuyla onaylandı.

Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle; Milli Eğitim Denetleme ve Yönlendirme Kurulu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nın ve Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik No: 2) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkereler oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu’nda sunuşlar bölümünde son olarak Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesi konusundaki tezkere ise oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda daha sonra özel gündemde yer alan işlere geçildi.