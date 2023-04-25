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Meclis'te TAK'ın 2023 bütçesi onaylandı

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı oy çokluğuyla kabul etti. Yasa tasarısına 26 kabul, 10 ret oyu çıktı.
Meclis'te TAK'ın 2023 bütçesi onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ele alındı. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunu Komite Başkanı Resmiye Eroğlu CANALTAY okudu. Canaltay, tasarının komitede oy çokluğuyla onaylandığını kaydetti.

ŞAHİNER: TAK İÇİN BU BÜTÇE AYIP... GELİŞTİRİLMESİ LAZIM

CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner tasarı üzerine söz alarak, TAK’ın 41 milyon TL’lik bütçesini görüştüklerini ifade ederek, TAK’ın ülkede ve dünyada yaşanan gelişmeleri tarafsız hazırlayıp halka sunma görevi üstendiğini belirtti.

Şahiner, TAK’ın yansızlık, doğruluk ilkesine bağlı Anayasa çerçevesinde her kesime eşit, halkın sesini duyurmak görevini yürüttüğünü kaydetti, Anayasal ilkelerini ve görevlerini anlattı.

TAK’ın Kıbrıs Türk toplumunun 365 gün 24 saat gözü kulağı olduğunu, bu yüzden TAK’a bu şekilde bakılması gerektiğini, personelin en yoğun şekilde çalıştığını, ek mesailerin düzenli ödenmesi gerektiğini anlatan Şahiner, bu bütçenin ayıp olduğunu söyledi. Şahiner, ajansta çalışma şartlarının da iyileştirilmesi gerektiğine değindi.  

Şahiner, TAK’ın bina, teknik altyapı, araçlar ve ek mesai eksikliklerinin görmezden gelinemeyeceğini, bütçesinin geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek, ek mesaiden kesintiye gidilmemesi gerektiğini kaydetti ve personelin özverili bir şekilde çalıştığını, bu yüzden gereken önemin verilmesini istedi.

ŞAHALİ: HÜKÜMETİN DEĞİL DEVLETİN HABER AJANSI

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali de, TAK’ın her yıl bütçesine değinirken güzel sözler söylediklerini ancak eksikliklerin de dile getirildiğini ifade ederek, TAK’ın ülke basını için önemine işaret etti, basının omurgası olduğunu kaydetti.

Şahali, TAK’ın hükümetin değil devletin haber ajansı olması gerktiğini, halkın her kesiminin sesini duyurması gerektiğini ifade ederek, TAK’ta yaşanan bina ve diğer sıkıntılara ve yeni bina ihtiyacına işaret etti.

TAK’ın sınırlı imkanlarla hizmet verdiğini, ajansta nitelikli insan kaynağı bulunduğunu ancak devletin de gereken değeri vermesi gerektiğini ifade eden Şahali, hizmet yelpazesinin de genişletilmesi gerektiğini kaydetti.   

Şahali, TAK’ın KKTC, Türkiye, dünya gibi Güney Kıbrıs’a da önem verip halka yansıtması gerektiği görüşünü paylaşarak, gelişen değişen haberciliğe bakıldığında TAK Yasası’nın da güncellenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Şahali, ek mesai ödeneklerinin geliştirilmesi, eksiksiz ve zamanında ödenmesi gerektiğini, çünkü personelin özverili bir şekilde çalıştığını ifade ederek, TAK’ın haber neredeyse orda olması ve her kesime eşit olması gerektiğini vurguladı, başarılı bir mesai diledi.

BARÇIN: BÜTÇEYE BAKILDIĞINDA AJANS KÜÇÜLTÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın da, TAK çalışanlarının özverili çalışmalarına değindi ve hayat pahalılığı kapsamında bütçeye bakıldığında TAK’ın küçültülmeye çalışıldığını kaydetti.

41 milyonluk TAK bütçesi ile Vakıflar İdaresi bütçesini karşılaştıran Barçın, TAK’a kaynak olmadığını ancak Vakıflar İdaresi’ne Bakanlar Kurulu tarafından 40 milyon TL’lik ek bütçe geçirildiğini anlattı. Barçın, bu konuda eleştirilerde bulunarak, TAK’a büyük haksızlık yapıldığını, kaynak olduğunu ancak adil dağıtılmadığını kaydetti.

Konuşmaların ardından TAK'ın 2023 bütçesi 26 kabul, 10 ret oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

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