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Mecliste tartışma çıktı!

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Meclis Genel Kurulu’nda, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı” görüşüldüğü sırada yapılan oylama sonucu tartışma çıktı.
Mecliste tartışma çıktı!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı devam ediyor.

Meclis Genel Kurulu’nda, ilk olarak Orman Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı,  Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım (Değişiklik) Yasa Tasarısı ivedilikleri oylandı ve kabul edildi.

ŞAHALİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, Vakıflar İdaresi kiralarıyla ilgili söz alarak, bu düzenlemenin geçmişi içerdiğini, ancak geleceği ön görmediğini ifade ederek, dar gelirli esnaf ve ödemekte zorlanılan sözleşmelerin yeniden yapılandırılarak, Stg cinsi kiraların TL’ye çevrilmesi gerektiğini işaret etti, gereğinin yapılması için hükümete çağrıda bulundu.

Genel Kurul’da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı da görüşüldü.

SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANLARINDA İŞ BİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA (ONAY) YASA TASARISI...OYLAMADA  TARTIŞMA YAŞANDI

Meclis’te, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı” görüşülmesi sırasında yapılan oylama sonrası tartışma yaşandı.

Oylama sırasında Meclis Genel Kurulunda bulunan hükümet ile muhalefet partilerinin oylarını sayan Meclis Başkanı Zorlu Töre, oylama sonucunu “oyçokluğu ile kabul edildi” diye duyurması üzerine muhalefet milletvekilleri itiraz etti.

Şahali, bunun üzerine söz alarak, hekimleri, çalışanları tedirgin eden yasa tasarısının ivedilik oylamasında hükümetin yetersiz kaldığını, oylama sonucunun yanlış ilan edildiğini kaydetti ve Töre’yi yanlıştan dönmeye çağırdı. Muhalefetin oylamada hazır olduğunu ifade eden Şahali, oylama yapıldığını ve hükümetin Meclis’te olmadığını kaydetti, “Meclis’i daha fazla küçük düşürmeyin, saygınlığını düşürmeyin, işinizi ciddiyetle ele alın” dedi.

UBP Milletvekili Özdemir Berova da, yasanın ivediliği ile ilgili değil üçüncü görüşmesi için oylama yapıldığını ifade ederek, tekrar oylama yapılması gerektiğini söyledi.  

Tartışmalar devam ederken Meclis Başkanı Töre, yeniden oylama yaptı ve  yasa tasarısının oyçokluğu ile kabul edildiğini söylemesi üzerine tartışma daha da yükseldi. Bunun üzerine Töre, yasa tasarısının üçüncü görüşmesinin reddedildiğini söyledi.   

Danışma Kurulu kararıyla  Dernekler Değişiklik Yasa Tasarısı 15 Mayıs Pazartesi’ne ertelendi.

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