Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin temsilcileri ile toplantı...TDP katılmadı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katıldığı heyetler arası görüşme tamamlandı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 16.00 itibarı ile Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarının katılımıyla toplantı yapılıyor.
Bu görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, saat 18:00’de basına açıklama yapacak.
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