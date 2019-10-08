  • BIST 101.988
  • Altın 281,168
  • Dolar 5,7987
  • Euro 6,3652
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Meclis’te toplu taşımacılık tartışıldı

» »
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.
Meclis’te toplu taşımacılık tartışıldı

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları “Toplu Taşımacılık” başlıklı konuşma yaptı. Otobüs şoförlerinin talebe taşımacılığı ücretlerini çok geç aldığını anlatan Hamzaoğulları talebe taşımacılığı konusunun Eğitim Bakanlığından alınıp Ulaştırma Bakanlığına verilmesi gerektiğine inandığını belirtti. 

Hamzaoğulları toplu taşımacılık yapanların ciddi sıkıntılar yaşadığını anlattı. 
Kooperatifleşmenin gerekliliğine değinen ve Erenköy Lisesine 12-13 köyden çocuk taşındığını kaydeden

Hamzaoğulları, bu kişiler bir araya getirilip bir kooperatif kurulsa ve bu hatta 3 otobüsle taşımacılık yapılsa taşımacılık yapanlar açısından çok daha iyi olacağını kaydetti. 
Hamzaoğulları, taşımacılık yaptığı zamanlarda aylarca frensiz otobüs sürdüğünü de anlattı.

Ülkede körüklü otobüs yasası olmadığını dile getiren Hamzaoğulları, üniversitelerin taşımacılık yapmasını eleştirdi. 
Hamzaoğulları toplu taşımacılığa ivme kazandırılması gerektiğini kaydetti. 

ATAKAN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da cevap vermek üzere kürsüye çıktı ve ülkedeki toplu taşıma yapısının dünyada eşi benzeri olmadığını dile getirdi. 

Gerek bakanlık gerek hükümetin ülkenin bir ucundan diğer ucuna sorusuz şekilde çalışacak bir toplu taşıma ağı kurmakta kararlı olduğunu dile getirdi. 

Amaçlarının ülkede 14-15 bölgesel şirket oluşturma olduğunu dile getiren Atakan, bunları birbirine entegre edecek bir üst yapı ile çalışma rotaları, ücretler vs. konusunda kontrol sağlayacak bir sistem oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bu bağlamda şu an bir birine paralel 3-4 çalışmanın devam ettiğini söyleyen Atakan, bugün itibariyle ülkede kamu taşıma araçlarının sınıflandırmasının bile doğru düzgün belirlenmediğini kaydederek bu sorunun en kısa sürede çözülmesi için çalıştıklarını anlattı. 

Yeni tasarlanan yasayla polislerin araçlara el koyma ve trafikten men etme dahil bir çok yetkiye kavuşturulacağını anlatan Atakan, yeni Trafik Yasası’nın polis denetimlerindeki düzensizliklerin üstesinden gelineceğini söyledi. 

Atakan şirketleşmenin hayata geçmesiyle sonraki eğitim öğretim yılında öğrenci taşımacılığının daha rahat kontrol edilebileceği bir sisteme geçileceğini belirtti. 

Şu anki Trafik Yasasında körüklü otobüslerin tanımlanmadığını kaydeden Atakan, karşısına bir alternatif çıkarılmadıkça bu otobüslerin yasaklanmasının öğrencilere eziyet etmekten başka bir anlam taşımayacağını söyledi. 

Böylece gündem dışı konuşmalar tamamlandı. 

Yazılı ve sözlü soruların sunulmasıyla Genel Kurul toplantısı sona erdi. Sonraki oturum 14 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ara bölgede kayıp şahıslar atölye çalışması yapılacak08 Ekim 2019 Salı 14:48
  • KTÖS’ten Atakan’a eleştiri: Devletin araç ruhsatlarından 82 milyon alacağı var08 Ekim 2019 Salı 14:35
  • Amcaoğlu: “Mahalli gelirlerimizden yollarımız için 40 milyon tl kaynak yarattık”08 Ekim 2019 Salı 13:46
  • Amcaoğlu: “Mahalli gelirlerimizden yollarımız için 40 milyon tl kaynak yarattık”08 Ekim 2019 Salı 13:46
  • Hasipoğlu: “Rum tarafının doğrudan ticaret tüzüğünü engellemeye çalışması anlaşma isteyen bir mantığın ürünü olamaz”08 Ekim 2019 Salı 13:26
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Girne ve Ürdünlü belediye başkanlarını kabul etti08 Ekim 2019 Salı 13:23
  • Baybars: “23 Ekim’den itibaren onlıne ikamet izni alınabilecek”08 Ekim 2019 Salı 12:57
  • Sol Hareket ve TİP, Kıbrıs konulu yuvarlak masa toplantısı düzenliyor08 Ekim 2019 Salı 12:56
  • Telekomünikasyon Dairesi’nden borçların kapatılması için uyarı08 Ekim 2019 Salı 12:47
  • YDP 3. Kuruluş yıldönümünü kutladı.08 Ekim 2019 Salı 12:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti