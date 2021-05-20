Mecliste Turizm de Konuşuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplanan Genel Kurul toplantısı saat 11.10’da başladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, KKTC Parlamentosu ile Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu arasında oluşturulan dostluk grubu yönetim kurulunu İzlem Gürçağ (Başkan), Teberrüken Uluçay (Başkan Vekili), Salahi Şahiner, Zeki Çeler, Serdar Denktaş, Hasan Taçoy, Tolga Atakan ve Yasemin Öztürk (üyeler) olarak belirledi.

ÇELER

Milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilen kısımda TDP Milletvekili Zeki Çeler “Turizmde 2021 nasıl kazanılır” konusunda yaptığı konuşmada, Turizm Bakanlığı’nın yaza yönelik bir planlama yapıp kamuoyu ile paylaşmadığını ifade ederek, ülkeye “esas parayı getirecek olan” turizmde atılması gereken adımlara işaret etti.

Ekonomide yaşanan sıkıntılara değinen ve bu sıkıntıların turizm kanalıyla aşılabileceğini ifade eden Çeler, turizmde reklam yapılmadığını, sistematik bir planlama yapılmadığını, gelirlerin düştüğünü, turizm çalışanlarının zora düştüğünü anlattı.

Çeler, olağanüstü bir durum yaşandığını ve buna karşı bir planlama yapılamadığını ifade ederek, vatandaşların dövizden dolayı sıkıntı yaşadığını, hayat pahalılığının durdurulduğunu, bu yüzden iç hareketliliğinin yaşanmadığını kaydetti.

Turizmde hareketlenme sağlanması halinde ülkede yaşanan ekonomik krizin bir nebze düzelebileceğini, özellikle Covid salgını sonrası turizmde ciddi bir hareketlenme yaşanacağını ve buradan ülkenin turist çekebilmesi için devletin üzerine düşen her şeyi yapması gerektiğini ifade eden Çeler, devletin güvenli ve sağlıklı bir ülke yaratarak, başta halkına sonra da ülkeye turizm veya eğitim için gelecek kişilere ağırlığını hissettirmesinin önemine değindi.

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, Çeler’e teşekkür ederek, önerilere sıcak baktıklarını söyledi. Ataoğlu, turizme yönelik çalışmaları anlatarak, kapalı devre turizm ve iç turizme yönelik yapılan çalışmalara işaret etti.

Ataoğlu, bu yılın kaçırılmaması adına da kapalı devre turizmi hayata geçirdiklerini, 3 bin 132 kişinin ülkeye geldiğini, 10 vaka rastlandığını anlattı. Ataoğlu, bayram süresince iç turizmin de hareketlendiğini, gerekli denetim ve incelemeleri yaptıklarını, şikayet, talep ve önerileri dinlediklerini kaydetti.

Ataoğlu, kapalı devre turizm dışında nasıl hareket edebilecekleri konusunda da çalışmalar yaptıklarını, çift aşılı kişilerin ülkeye gelebilmesinin önünün açılması için 3 Haziran tarihinin öne çıktığını, uçak sayısının artırılması, ülkeye daha çok insanın gelmesi, esnafın da bundan faydalanabilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Bayram süresince piyasaya 9 milyon TL civarında bir kaynağın sağlandığını, kapalı devre turizmiyle birlikte piyasaya giren rakamın 20 milyon TL olduğunu, bu rakamların daha fazla artması için turizmde açılımın şart olduğunu, bunun için de bazı şartları oluşturarak İsrail pazarından turistleri ülkeye getirmek yanında Güney ile de çalışmaların sürdüğünü anlatan Ataoğlu, Sağlık Üst Kurulu’nun PCR testleri ile ilgili vereceği karara göre hareket edeceklerini söyledi.

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Ataoğlu, bakanlık olarak turizm açısından hazır olduklarını, ancak Sağlık Bakanlığı ve Üst Kurul’un kararlarını beklediklerini, 3 Haziran tarihine hazır olduklarını kaydetti.