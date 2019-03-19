Meclis'te turizm ve polis konuşuldu

Toplantıda ilk olarak CTP milletvekili Fikri Toros, HP milletvekili Erek Çağatay ve UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’ndan oluşan Cumhuriyet Meclisi heyetinin 12 – 13 Mart’ta 2019 Strazburg’a yaptıkları ziyaret çerçevesinde gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin rapor sunuldu.

Raporu sunan Fikri Toros, farklı ülkelerden 17 yetkiliyle çeşitli görüşmelerde bulunduklarını belirterek, AP Türkiye raporunun Kıbrıs paragrafına ilişkin kararı, Kıbrıs Türklerinin Avrupa Parlamentosu iki sandalyesi ve Kıbrıs konusundaki son gelişmelere ilişkin görüş ve düşüncelerini aktardıklarını belirtti.

ÜSTEL

Ardından UBP Milletvekili Ünal Üstel “turizm” başlıklı güncel konuşma yaptı. Üstel konuşmasının başında Meclis’in gecikmeli açılmasını eleştirdi. Üstel, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın Güney Kıbrıs’ta yapılacak maç için Genel Kurul’a katılmadığını belirterek eleştirilerde bulundu.

Adanın lokomotif sektörünün turizm olduğunu ancak sektörün ciddi sıkıntılar içinde bulunduğunu ifade eden Üstel, “Bütçeye baktığımızda hükümetin turizme ne kadar ilgili olduğunu gördük” dedi.

Bütün tanıtım ve reklam faaliyetlerinin, ayrıca teşviklerin bütçeye bağlı olduğunu dile getiren Üstel, turizm sektöründen beslenen çok sayıda kesim olduğunu dile getirdi.

Turizmin yüzde 80’lik pazarının TC olduğunu kaydeden Üstel, İngiltere pazarının da ada için çok önemli olduğunu da kaydetti.

Londra’daki turizm ofisinin temsilcilik binası içinde yer aldığını söyleyen Üstel, daha önce giriş katında olan bu ofisin bodrum katına alınmasını eleştirdi. Üstel, “Hükümetin bakış açısı buysa tabi ki turizm geriye gidecek” dedi.

Vakıflar örgütünün Londra’da merkezi bir noktada binası olduğunu ve bu binanın boş olduğunu söyleyen Üstel, turizm ofisinin böyle bir yere taşınması gerektiğini söyledi.

Üstel, hükümetin turizme gerekli desteği ve ilgiyi vermesi gerektiğini dile getirdi.

Turizmde yeni bir politika üretmenin zamanının geldiğini söyleyen Üstel, tüm paydaşlar bir araya gelerek bu konuda çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Üstel, bilet fiyatlarının yüksek olması ve KKTC’nin imajının ülkeye gelen turist potansiyelini etkilediğini de ifade etti.

ÖZERSAY

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay da söz alarak Londra Temsilciği konusunda yapılan eleştiriye cevap verdi.

Temsilcilikte sadece turizm konusunda değil eğitim ve konsolosluk alanında da hizmet verildiğini kaydeden Özersay, yakın zamana kadar askerlik, konsolosluk hizmetleri gibi doğrudan vatandaşa hizmet verecek birimin zemin katın altında yer aldığını, bunun da İngiltere’de yaşayan vatandaşlarda rahatsızlık yarattığını söyledi.

En yoğun hizmet verilen bir nokta olan bu bölümün yerinin değiştirilerek giriş katına alındığını söyleyen Kudret Özersay, burada turizm temsilcisinin ya da turizm ofisinin yerin altına alınması ya d önemsizleştirilmesi gibi bir durum olmadığını ifade etti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Turizm ofisinin görünür yerde olması gerekir” gibi bir yaklaşımın doğru olmadığını, buranın görülüp de girilecek bir yer olmadığını, bu konuların reklam ve PR konusu olduğunu kaydetti.

Konuya önem verip gündeme getirdiği için Üstel’e teşekkür eden Özersay, turizmin bir binada hangi katta olduğuna bakarak önemsizleştirildiği yaklaşımına katılmadığını söyleyerek meselenin vatandaşların en yoğun şekilde işlem yaptığı bölümün giriş katına alınması olduğunu dile getirdi.

ATAOĞLU

Ardından Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu söz aldı. Üstel’e hassasiyeti konusunda teşekkür eden Ataoğlu, yaptıkları yoğun çalışmalardan bahsetti.

Turist sayısının artırılması, yatak ve otel sayısının yükselmesi için yaptıkları çalışmalara değinen Ataoğlu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ile yapılan iş birliği hakkında da bilgi verdi.

Turizme ayrılan bütçenin düştüğünü söyleyen Ataoğlu, bunun bilinciyle katılmak istedikleri ve bütçe dolayısıyla katılamayacakları fuarlara TC Turizm Bakanlığı yanında katılmak için girişimde bulunduklarını ve bu girişimlerin olumlu sonuçlandığını anlattı.

Reklam faaliyetleri konusuna da değinen Ataoğlu gelen turistlerin restoranlar başta olmak üzere diğer esnafa da yararlı olması için yaptıkları çalışmalara da değindi.

Bilet fiyatlarının düşmesi için yaptıkları çalışmalar sonucu sefer sayılarının artmasına rağmen istenilen fiyat düşüşünün gerçekleşmediğini ifade eden Ataoğlu, Nisan ayı itibariyle ek seferler sayesinde istenen fiyat düşüşünün sağlanacağını öngördüklerini söyledi.

Londra’daki turizm ofisinin çalışmalarında herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını ifade eden Ataoğlu reklam kampanyalarına da değindi.

Fikri Ataoğlu, 2020 için alternatif teşvik modelleri hazırlayacaklarını, bu modeller hazırlandığında paylaşacaklarını anlattı.

Batı bölgesinin turizmden hak ettiğini alamadığının farkında olduğunu dile getiren Ataoğlu, Gaziveren’de Kolordu Komutanlığı ile yaptıkları toplantıda 200 dönümlük bir alanın turizme kazandırılmasının görüşüldüğünü bildirdi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, batı bölgesindeki müze gibi turistik ilgi alanlarını artırmak için çalışmalar yürüttüklerini de söyledi.

ÜSTEL

Yeniden söz alan UBP Milletvekili Ünal Üstel, Londra Temsilciği’ndeki turizm ofisinin bodruma alınmasına karşı olduğunu anlattı. Turizm ofisinin KKTC’nin aynası olduğunu söyleyen Üstel, eğer sıkışıklık varsa turizm ofisinin bodruma değil kendine yakışır başka bir alana alınması gerektiğini anlattı.

GÜNDÜZ

İkinci güncel konuşmayı UBP milletvekili Menteş Gündüz, “polis teşkilatı” konusunda yaptı. Gündüz, yetersiz polis sayısı nedeniyle sıkıntı yaşandığını anlattı.

Polisin özverili çalışmasına karşın, bazı özlük haklarında sıkıntı yaşadıklarını aktaran Gündüz, polisin emeklilik haklarının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Polisin bir kamu görevlisinden iki kat fazla çalıştığını belirten Gündüz, ek mesailerin verilmesi konusundaki sıkıntılara da değindi.

Menteş Gündüz, poliste mülakat sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini, sınavdan geçen polislerin mülakatta elenmemesi gerektiğini belirtti.

Ek mesai konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getiren Gündüz, polislerin olağanüstü durumlarda göreve çağrılmasının ek mesai çerçevesinde olmadığını söyledi.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da söz alarak polis teşkilatının terfi, sınav ve nakil işlemlerinin gözden geçirilmesinin şart olduğunu belirtti.

Birçok mağduriyet ortaya çıkarabilecek durumların topyekûn düzeltilmesi gerektiğini söyleyen Denktaş, “Emeklilik geriye dönük işleyecek yaklaşımı nereden çıktı anlayabilmiş değilim. Böyle bir yaklaşımımız yoktur” dedi.

Ek mesailer konusunun toplu halde ele alınacak bir konu olduğunu söyleyen Denktaş, polisin 12 saatlik bir maktu ek mesaisi olduğunu bunun üzerine çıkılması halinde farklı bir durum ortaya çıktığını söyledi.

Denktaş, kamu reformunun artık bir ihtiyaç olduğunu da ekledi.