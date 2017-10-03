Meclis'te vatandaşlık kavgası! "Yetti bu memleketin sizden çektiği!" (VİDEO HABER)

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün Meclis Genel Kurulu’nda, “Hükümetin hukuka aykırı işlemleri” ile ilgili güncel konuşma gerçekleştirdi.

Başbakanın, “devletin borcu yoktur” açıklamalarını eleştiren Erhürman, sokaktaki çocuğun bile bu devletin borcu olduğunu bildiğini söyleyerek kendisini ciddiyete davet etti. Bakanlar Kurulu’nun keyfi ve yasalara aykırı şekilde dağıttığı yurttaşları da gündeme getiren Erhürman, bir kez daha izahat istedi. Başbakanın mecliste olmamasını da eleştiren Erhürman, istisnai vatandaşlıkların yasada belirtildiği gibi iki hükme bağlı olarak verilebileceğini ve bunun da kararın altında gerekçeli olarak belirtilmesi gerektiğini vurguladı.

ARTIK BU ŞANSI BULAMAYACAKSINIZ

Erhürman’dan sonra kürsüye çıkarak savunma yapan Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ise bu ülkede doğmuş ve 17 yaşına gelmiş kişilere vatandaşlık verildiğini söyleyerek kamuoyunu yanıltmaya kalktı. Denktaş’ın, “verdik, vermeye de devam edeceğiz, VE-RE-CE-ĞİZ!” sözlerinin ardından Erhürman yeniden kürsüye gelerek Denktaş’a, “Siz yasaların üzerinde değilsiniz, siz bu halkın ve ülkenin sahibi değilsiniz, ne istersem yaparım, yapmaya da devam edeceğim diyemezsiniz. Yetti bu memleketin sizden çektiği artık. Artık bu şansı bulamayacaksınız” dedi.