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Meclis'te Vekillerin 'Adam' ve 'Hakaret' Tartışması (VİDEO HABER)

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Meclis oturumunda İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinin tartışıldığı bir anda Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar arasında 'adam değilsin' tartışması çıktı.
Meclis'te Vekillerin 'Adam' ve 'Hakaret' Tartışması (VİDEO HABER)

Sefa KARAHASAN

Tartışmalara daha önce bir milletvekiline 'öpücük' göndermesiyle gündeme gelen iktidardaki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Biray Hamzaoğulları da katıldı.

İçişleri Bakanlığı bütçesi konuşması için kürsüye çıkan Tatar, Denktaş'ın oğlu Rauf Denktaş'a, bir Rum arazisini verdiğini iddia etti. Tatar'dan sonra kürsüye çıkan Denktaş, oğluna verdiği araziyi savundu. Tatar'ın araya girmesi üzerine Denktaş bağırarak, Bir taraftan milliyetçi geçinip, diğer taraftan devleti ayaklar altına alan bir televizyonun sahibi parti başkanısın dedi. Bunun üzerine oturduğu yerde masaya elleriyle vuran Tatar, Sen adam değilsin, sen adam değilsin diye karşılık verdi.

Denktaş da, Tatar'ın sahibi olduğu Kanal T'den KKTC devletine her gün hakaret edildiğini iddia etti; Tatar, çok ayıp ediyorsun diye karşılık verdi.

'ADAMLIĞI BİLİRİM'

Denktaş, konuşmasını, Ben adamlığımı kendim bilirim. Seni adam yerine koymuştum, onun için cevap vermek için kalkmıştım. Ama demek ki çok gereği yokmuş şeklinde sonlandırdı.

Denktaş'tan sonra Tatar yeniden kürsüye geldi. Bu sırada öpücük tartışmalarıyla gündeme gelen CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, oturduğu yerden laf attı.

GERİZEKALI TARTIŞMASI

Tatar da, kürsüye ellerini vurarak Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay'a, Sustur bu adamı diye bağırdı. Uluçay da, Sayın Biray Hamzaoğulları lütfen, lütfen diye uyarılar yaptı. Biray Hamzaoğulları ise yerinden kalkarak, kendisine bir milletvekilinin gerizekalı dediğini ileri sürdü.

Bu sıra Meclis oturumuna giriş yapan Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Ne oluyor ama burada diye bağırdı. Tatar ile karşılıklı atıştı. Meclis oturumundan dışarı çıkan Hamzaoğulları ardından içeri girdi ve UBP Milletvekillerine dönerek, Bana gerizekalı diyen kimse çıksın özür dilesin diye bağırmaya başladı.

Hamzaoğulları'nı, Meclis Başkanı Uluçay'ın, gereğinin yapılacağı yönündeki sözleri de yatıştıramadı.

 

Kaynak: DHA
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