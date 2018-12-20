Meclis'te vicdani ret konuşuldu

Tatar: “Vicdani reddin hayata geçmesi zor”

UBP Genel Başaknı ve Milletvekili Ersin Tatar, GKK’nın KKTC için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istediğini belirterek, Güney Kıbrıs’taki silahlanmanın artarak devam ettiğini ve ordunun savunmadan çıkıp taarruza geçecek niteliğe ulaştığını belirtti.

GKK’nın ihtiyacı olan araç gerecin karşılanmasının zaruretine değinen Tatar, KKTC’nin her türlü savunma ve kendi kendini koruyabilme hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Tatar, profesyonel askerliğe geçilmesi için çalışma yapılmasına da sıcak baktığını, vicdani ret konusunda da dile getirilenleri haklı bulmasına rağmen şu anki yapıda bunun mümkün olamayacağını ifade etti.

Bu kadar uzun sınırı olan ve komşusunun sürekli silahlandığı bir ülkede vicdani reddin hayata geçmesinin zor olduğunu belirten Tatar, GKK’da görev alan kişilere destek olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Erhürman: “Vicdani ret konusu GKK ile görüşülerek ele alınması gerek”



Başbakan Tufan Erhürman ise, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile ilgili hibe bütçe olan savunma bütçesinin henüz ulaşmadığından ödemelerin yerel gelirlerle yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini belirtti.

Başbakanlıktan FETÖ soruşturmalarına müdahale etmesi veya açıklama yapması beklentilerine değinen Erhürman, bu soruşturmanın gizlilik esaslarıyla devam ettiğini söyledi. Kendisinin ancak gecikme nedenini sorabileceğini ve bunu da birçok kez yaptığını kaydeden Erhürman, Ergenekon konusunda yapılan konuşmalarda da çok dikkatli olunması gerektiğine işaret etti.

Atış alanında hayatını kaybeden çocuğun ailesini ilk geceden ziyaret ederek, işlemleri hızlandırdıklarını ifade eden Erhürman, GKK ve kolorduyla da temas halinde olduklarını ve o bölgelerin temizlenerek, olayın araştırılması kararı alındığını hatırlattı.

Erhürman, insanların temel haklarıyla ilgili temel kavramları Güney Kıbrıs’ta yapılanlarla kıyaslamamak gerektiğini kaydetti.

Başbakan Erürman, Güney Kıbrıs’ta savunma bütçesine ayrılan bütçe miktarının ve başka ülkelerle yapılan anlaşmaların bir sorun olduğunu belirtti.

Hidrokarbon konusunda kararların birlikte verilmesi gerektiği tezlerinin bu anlaşmalar için de geçerli olduğunu kaydeden Erhürman, vicdani ret konusunun GKK ile görüşülerek ele alınması gerektiğini, söyledi. Erhürman, “Kendi ihtiyaçlarımız çerçevesinde kendi konularımızı değerlendirmeliyiz” dedi.

“Kıbrıslı Rumların tamamı Türk düşmanıymış gibi gösteriliyor”

Mecliste, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bütçesi görüşmesinde söz alan CTP Milletvekili Doğuş Derya, vicdani ret konusuna değinerek, insanların savaşa karşı olup orduya hizmet etmek istemeyebileceğini ifade etti. Derya, vicdani ret hakkının din ve vicdan özgürlüğü altında yer aldığına işaret ederek, kişilerin farklı sebeplerle askeri eğitim ve hizmette bulunmak istemeyebileceğini belirtti.

Vicdani ret konusunda farklı ülkelerde alınan kararlar ve bakış açılarına örnekler veren Derya, askerlik yapmak istemeyenlere GKK’yla uzlaşarak sivil kamu hizmeti şansı tanınabileceğini dile getirdi.

Doğuş Derya, kimsenin zorla silah altına alınmaması gerektiğini söyleyerek, erkeklerin hayatında kesintiye uğratan ve bireysel haklarına müdahale eden askerlik kavramının yeniden gözden geçirilmesini de istedi.

Derya, yapılan konuşmalarda Kıbrıslı Rumların tamamının Türk düşmanıymış gibi gösterildiğini ancak halkların kardeşliğine inanan Kıbrıslı Rumların da olduğunu gözden kaçırmamak gerektiğini belirtti.