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Meclis'te yargıç sayısıyla ilgili yasa görüşülecek

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Meclis'te yargıç sayısıyla ilgili yasa görüşülecek
Meclis'te yargıç sayısıyla ilgili yasa görüşülecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün ikinci olağanüstü birleşimini gerçekleştirecek.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre saat 10.00 başlayacak oturumda Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisinin üçüncü görüşmesi yapılacak.

Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısını artırmayı öngören Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin maddeleri, 29 Haziran tarihli Meclis Genel Kurul oturumunda oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Önerinin kabulü için Meclis’in üçte ikisinin yani 34 milletvekilinin olumlu oyu aranacak.

Yargıdaki yoğunluğu gidermek amacıyla hazırlanan Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi kabul edilirse halen 1 başkan ve 7 yargıçtan oluşan Yüksek Mahkeme, 1 başkan ve en az 7, en çok 16 yargıçtan oluşacak.

GÜNDEMDEKİ DİĞER YASALAR

Genel kurulda daha sonra Birleştirilmiş Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı ve Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni ele alınacak.

Engelli çalışanların kamudaki barem eşitsizliğinin kaldırılmasının amaçlandığı Birleştirilmiş Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası ve  47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık( Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerin Düzenlenmesi Yasası’na paralel barem düzenlemesi öngörülüyor. Tasarıyla ayrıca intibak ettirildikleri baremin en üst basamağına çıkabilmesine olanak sağlanması ve çalışılan kurumda vezne tazminatı, ek tahsisat vb. ödeneklerin engelli çalışanlara da eşitlik noktasında sağlanması öneriliyor.

Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı’yla ise teknolojinin gelişimiyle birlikte alınan eğitimin çeşitlendiği mesleki eğitimde kazanılan yeterliliklere göre alınan belgelerin ülkedeki değerini, işleyişini belirlemek ve ülkede verilen eğitimin içeriğini ortaya koyarak, kaliteli iş yaşamı oluşturmak hedefleniyor.

Özellikle fosil yakıt kullanan büyük tesislerin yarattığı hava ve deniz kirliliğine uygulanan cezaların düzenlenmesinin amaçlandığı Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi, yakma tesislerinin baca gazı ile ilgili kural ve cezaları detaylandırmayı ve denizlere atık ve petrol boşaltılması konusundaki para cezalarının artırılmasını öngörüyor.

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