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Meclis'te yasa gerginliği... "Erhürman: Hepsimizi sokun içeri..."

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Erhürman: Eğer bu yasa tasarılarını geri çekmezseniz ‘Cumhurbaşkanlığına hoşnutsuzluk’ yaratacağız
Meclis'te yasa gerginliği... "Erhürman: Hepsimizi sokun içeri..."

Ceza Yasası, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması ve Müfsidane Yayınlar yasalarında değişiklikler öngören 3 tasarı ivedilik talebiyle bugün Meclis’in gündemine getirildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Erhürman, ivediliği sunulan yasa tasarılarıyla temel hak ve özgürlüklerin hiçe sayıldığını belirterek, “Bu acil ihtiyaçtır da ivedilik mi istiyorsunuz?  Komitede geçmeyecek” dedi.

Ülkenin bir asır öncesine götürülmeye çalışıldığını ifade eden Erhürman, “Ne yapmaya çalışıyorsunuz. Önümüze sunduğunuz yasa tasarılarını okumuyorsunuz. Bu yasa önerileri bu meclisten geçmeyecek” açıklamasında bulundu.

Erhürman, yasa tasarılarının ivediliğin geri çekilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Eğer bu yasa tasarılarını geri çekmezseniz ‘Cumhurbaşkanlığına hoşnutsuzluk’ yaratacağız” ifadelerini kullandı.

 

Erhürman’ın açıklamasının devamı şöyle:

“Bu memlekette reform adı altında temel hak ve özgürlükleri hiçe saymanızdan çabanızdan derhal vazgeçin. Bu yasa önerileri kendi içinde tutarlı bile değil. Hatada ısrar edilirse çok ciddi tepkiyle karşılaşacaksınız. Bu kabul edilebilir bir şey değil.”

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