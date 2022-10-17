Meclis’te yasa tasarıları ele alındı

-Milli Eğitim Değişiklik Yasa Tasarısı görüşüldü

KKTC Milli Eğitim Değişiklik Yasa Tasarısı’na ilişkin raporu İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Özdemir Berova sundu.

Berova, değişiklik yasa tasarısının Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı ile uyumlaşma amacıyla teknik düzenleme içeren bir tasarı olduğunu belirtti.

CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Göç Yasası’ndan” kamuya giren öğretmenlerin A ve B öğretmen olmasının mümkün olmadığını, yasanın buna izin vermediğini söyleyerek, Öğretmenler Yasası’nda bu konuda gerekli düzenlemenin yapılmasını talep etti.

Tasarının madde görüşülmesine geçildi, bütününün oylanması ise ivediliği olmadığından yapılmadı.

- Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı kabul edildi

Ardından Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı’na geçildi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Canaltay tasarıya ilişkin raporu okudu.

Yasanın 2011’den beri tartışılan bir yasa olduğunu, yaz döneminde çalışarak muhalefetle birlikte komitede yasayı uyum içinde geçirdiklerini söyleyen Canaltay, ilgili bakan ve CTP Genel Başkanı Erhürman’a teşekkür etti.

-Toros

CTP Milletvekili Fikri Toros, yasa tasarısının üretimi teşvik etme, ihracatı artırma hedefine yönelik olduğunu söyledi.

Toros, ithalat ve ihracat oranlarında artış hedeflenmesi gerektiğini söyleyerek, kalkınmanın sağlanması için kalıcı devlet politikalarına bağlı kalınması gerektiğini belirtti.

Toros, siyasi istikrar ve toplumsal kabulün önemine işaret ederek, öz varlıkların yatırıma dönüştürülmesi gerektiğini, ekonomik kalkınmanın dışarıya bağımlılığı asgariye indirmekle mümkün olabileceğini söyledi.

Toros, siyasi istikrarsızlığın yarattığı sorunlara işaret ederek, iş insanlarının uzun vadeli yerine kısa vadeli yatırım eğilimlerine girdiğini belirtti.

Sürdürülebilir kalkınma için yabancı sermaye desteğine ihtiyaç duyulduğunu, siyasi istikrarsızlığın yoğun olduğu bir vizyonun iktidarda olduğunu, bunun yabancı yatırımcıyı engellediğini savunan Toros, yatırımların yetersiz kaldığını söyledi.

Sanayi bölgelerinin, sadece sanayi alanında değil ticaret, finans ve diğer hizmetler gibi farklı alanlarda mal ve hizmet üreten bölgeler olduğunu dile getiren Toros, tasarının yapılan uygulamalardaki eksiklikleri ortadan kaldırmak amacında olduğunu belirtti.

Toros, yeni yasanın bölgelerin kurulması, idaresi, bölgelerden parsel ve tesis kiralaması, özel sanayi bölgelerinin kurulması gibi maddeler içerdiğini ifade etti.

Tasarının, hükümet ve muhalefet işbirliğinin başarılı bir çalışması sonucu komiteden geçtiğini dile getiren Toros, yeni yasayla komisyon oluşturulacağını söyledi.

Toros, organize sanayi bölgelerinin yönetim biçimlerine değişiklik getirildiğini, yeni yasada genel idarenin Sanayi Dairesi tarafından yürütüleceğinin yer aldığını kaydetti.

Konuşmasında Organize Sanayi Bölgesi Komisyonunun görevlerine de değinen Toros, tüzüklerde yer alması gereken unsurlardan da bahsetti.

-Baybars

Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars, tasarının toplumun yıllardır beklediği bir yasa tasarısı olduğunu ancak eksiklikler içerdiğini söyledi.

Baybars, sanayi sektörünün ekonominin kalkınması için önemli olduğunu söyleyerek, üretim gücü ve kapasitesi yüksek bir sektörü canlandırmak, sinerji oluşturulması için organize sanayi bölgesi oluşturmanın önemli olduğunu belirtti.

Sanayi bölgelerinin altyapı yetersizliği, çevre kirliliği ve devlete ait arazilerin kiralanması noktasında sanayi dışı kiralamalar yapılması, denetim ve yetki gibi sorunları bulunduğunu dile getiren Baybars, bu sorunların çözümü noktasında Sanayi Dairesinin etkili olamadığını savundu.

Baybars, kiralamalarda keyfiliğin bir noktaya kadar engelleneceğini ancak kriterler noktasında eksiklikler bulunduğunu ileri sürdü.

Baybars, yasa tasarısının sanayicinin ihtiyaçlarını karşılayamayacak nitelikte olduğunu savundu.

Tasarıda özel sanayi bölgesi ilanıyla ilgili kriter bulunmadığını söyleyen Baybars, belli özellikli sanayi dallarına izin verilecekse tanımlama yapılması gerektiğini ancak bunun yapılmadığı eleştirisinde bulundu.

Tasarıdaki en olumlu konunun bölge kurulları ve bölge komisyonu kurulması olduğunu ifade eden Baybars, komisyonun bütçesine ilişkin eleştiriler de yaptı.

İmar Planlarına değinilmemesini eleştiren Baybars, yasanın aceleye geldiğini savundu.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın, sanayi üretim noktasının konuşurken bağlantılı olduğunu, yasaları yapmanın asli görev olduğunu ama önemli olanın yasaların uygulanması olduğunu söyledi.

Mevcut yapıyı ileriye taşıyacak bir yasa tasarısı olduğunu dile getiren Barçın, zamlara değindi.

Barçın, yasalar uygulanmadığından vatandaşın zamlardan ötürü sıkıntı yaşadığını, hükümetin ise hiçbir şey yapmadığını savundu.

1977’de çıkarılan Mal ve Hizmetler Yasası tahtında hükümetin denetimli mal emri çıkarma hakkı bulunduğunu söyleyen Barçın, Bakanlar Kurulu’nda bu malları belirleyeceğini, azami kar yüzdeliğinin de Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından belirlenebileceğini belirtti.

Barçın, denetimli mal ilan edilmezse, kimsenin denetim yapamayacağını söyledi.

Barçın, bakan ve Bakalar Kurulu’na, temel tüketim maddelerini Bakanlar Kurulu’nda denetimli mal ilan edip azami kar marjı belirlemesi çağrısında bulunarak, Güney Kıbrıs ve Avrupa Birliği’nin bunu yaptığını belirtti.

-Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, yasa tasarısının ortak aklın ürünü olduğunu, muhalefet, sivil toplum örgütleri gayretleri ile çıkarıldığını söyledi.

Yasa tasarısını tam okumadan eleştirenler bulunduğunu dile getiren Amcaoğlu, organize sanayi bölgelerinde kiralamaların komisyon tarafından karar üretildikten sonra yapılacağını söyledi.

Tasarının üretim yapacak kişilere, standartlar belirlenerek kiralamalar yapılacak düzenlemeler içerdiğini söyleyen Amcaoğlu, altyapıya yönelik finansman kaynaklarının genel bütçede yer alacağını belirtti.

Amcaoğlu, katkı koyanlara teşekkür etti.

Daha sonra tasarının madde madde görüşülmesine geçilerek, maddeler oybirliğiyle kabul edildi.

Yasa tasarısı 34 kabul oyuyla ile kabul edildi.

- Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldü

Genel Kurul'da daha sonra ele alınan Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin raporu İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Özdemir Berova okudu.

Berova, tasarının tek maddelik bir düzenleme içerdiğini, dört toplantı yapıldığını, tarafların dinlendiğini söyleyerek, kozmetik ürünler yasası içinde komite gündeminde olmayan maddelerde sıkıntılar olduğunun CTP tarafından komiteye aktarıldığını, ilgili iki konunun sıkıntı yaratabileceği konusunda hemfikir olunduğunu aktardı. Berova, bu sıkıntılara yönelik yeni yasa tasarısı hazırlanacağını kaydetti.

Genel gerekçeye ve murat edilene bakıldığında ve yasa tasarısı okunduğunda 10. madde içinde yasanın akışkanlığına göre olmaması gereken bir madde görüldüğünü söyleyen Berova, yan başlık ile yasa maddesi arasında sıkıntı olduğunun görüldüğünü belirtti.

Berova, tasarının ithalatçı firmaların kapalı ambalajlı ürünleriyle ilgili olduğunu söyledi.

İthalat ön izni ve sorumlu teknik personel bulundurulması konularında değişiklik öngörüldüğünü söyleyen Berova, açık ürün getirilip şişeleme yapılacaksa teknik personel bulundurulması zorunluluğu devam edeceğini, kaldırılanın kapalı ambalajlı ürünler için olduğunu belirtti.

Berova, yeni hazırlanacak tasarıda ceza uygulanması ve ceza miktarının güncellenmesi konularında düzenleme yapılacağını söyledi.

Açık ürünlerle ilgili sorumlu personel bulundurulmasının şu an için de geçerli olduğunu dile getiren Berova, denetleme yetkisi konusunda sıkıntının bulunmadığını belirtti.

Berova, farklı bir yasa tasarısı hazırlayarak, gerekli istişareler yapılarak, sıkıntı olan bu iki konunu düzeltilerek hayata geçirileceğini söyledi.

Adaya gelen kozmetik her ürünün ön izin alarak adaya geldiğini, gereken incelemelerin yapıldığını, numuneye bakma yetkisinin de Sağlık Bakanlığı’nda olduğunu dile getiren Berova, tüm ambalajlı ürünlerin sorumlu teknik personel bulunmadan giriş yapılmayacağının uygulanmaya başlandığını, ürünlerin ülkeye giremediğini bu nedenle düzenleme yapıldığını söyledi.

Berova, her üründe olduğu gibi kozmetik ürünlerinin girişi konusunda da kalite ve güvenliği sağlamak amacında olduklarını belirtti.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugüne kadar yasayla ilgili düzenleme ve uygulamaların başka olduğunu söyledi.

Erhürman, ithal izni alınabilmesi için eczacı kimyager olmadan ithal izni verilmeyeceği şartı getirildiğini, ithal ön izni için başvuran şirketlerin yoğunlaştığını söyleyerek, bu nedenle değişiklik yapılmak istendiğini ve inceleme yapıldığında farklı anomalilere rastlandığını belirtti.

Erhürman, yasada yetkinin İlaç Eczacılık’ta değil Kozmetik Kurulu’nda olduğunun tespit edildiğini, yan başlık ve madde arasında sıkıntı bulunduğunu söyledi.

Yasada farklı anomaliler olduğunu, tüm değişiklikleri düzelterek birlikte geçirme önerisinde bulunduklarını belirten Erhürman, bu önerilerinin kabul edilmediğini, önce bu yasa tasarının geçirilip ardından diğerlerinin getirileceğinin söylendiğini, bu nedenle ret oyu vereceklerini kaydetti.

Erhürman, “Bu yasa geçecekse bunun hiçbir manası yoktur” dedi.

Erhürman, denetim yapacak kurumun belirlenmesi, ithal ön izninden kimyager şartı kaldırılacaksa nasıl denetim yapılacağının düzenlenmesi gerektiğini, denetimler sonucunda eğer ortaya yanlış uygulama yapıldığı ortaya çıkarsa yaptırımın ne olacağının da düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Erhürman, hem üretici hem ithalat yapan firmanın kimyager veya eczacı bulundurmasının düzenlenmesi yönünde çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Sadece bu değişikliği yapmak yerine gerekli değişikliklerin tümünü yaparak yasa tasarısını meclise getirmek gerektiğini dile getiren Erhürman, var olan anomalinin devam edeceğini, tasarının hiçbir şey değiştirmeyeceğini belirtti.

Erhürman, yasa tasarısına ret oyu vereceklerini söyledi.

-Besim

CTP Milletvekili Filiz Besim, komite aşamasında bazı paydaşların uyarılarının dikkate alınmadığını sadece bir bölüm paydaşların görüşlerinin olumlu olduğunu, bunun dikkate alındığını söyledi.

Besim, geçmişte geçirilen yasanın denetim bacağında yapılması gereken tüzüklerin yapılmadığını belirtti.

Yasanın amacının, ülkeye giren kozmetik ürünlerin doğru dürüst denetimden geçmesi olduğunu söyleyen Besim, Türkiye’deki ve Avrupa’daki uygulamalarla ilgili bilgi verdi.

Besim, kozmetik sektörünün giderek büyüdüğünü, denetimlerin ciddi bir şekilde yapılması gerektiğini kaydetti.

İthalat noktasında denetim yapacak kişinin bulunmamasının yol açacağı sorunlara değinen Besim, yasa tasarısının kamu yararı ve toplum sağlığı düşünülerek, çalışılarak düzenlenmesinin ivedi ve elzem olduğunu söyledi.

-Yeşilırmak

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Türkiye’deki mevzuata değinerek, kapalı ambalaj getiren firmalarla ilgili sorumlu teknik personel zorunluluğu olmadığını söyledi.

Yeşilırmak, her ithal ön izinle ilgili kurulun onay vermesi gerektiğini, bunun mümkün olmadığını söyledi.

2001 yılında yasanın geçtiğini, yanlış yapılan kuralı değiştirmek için yasa tasarısının hazırlandığını söyleyen Yeşilırmak, denetimin yapılmadığının doğru olmadığını belirtti.

Konuşmaların ardından yasa tasarısının madde madde görüşülmesine geçilerek, maddeler oyçokluğuyla kabul edildi. Tasarının üçüncü genel görüşmesi ivediliği olmadığından bir sonraki görüşmede yapılacak.