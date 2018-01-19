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Meclis’te yeni dönem için hazırlıklar sürüyor

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Meclis’te yeni dönem için hazırlıklar sürüyor
Anayasa’nın öngördüğü çerçevede hükümeti kurma görevi, gerekli çoğunluğu sağlayıp hükümeti kurabilecek grup başkanına ya da milletvekiline verilecek

Meclis’te yeni dönem için hazırlıklar sürüyor..Grup odaları ve Genel Kurul’daki oturma düzeni yeni aritmetiğe göre düzenlendi.

UBP ve CTP yanında, 9 milletvekili ile ilk kez Meclis’e giren HP için de grup odası hazırlandı.Ülke gündeminin en önemli maddesini ise nasıl bir hükümet kurulacağı konusu oluşturuyor.

Hiçbir partinin tek başına iktidara gelecek oranda oy alamamasıyla gözler koalisyon olasılıklarına çevrildi.Gündemde, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile Demokrat Partiden (DP) oluşan 4’lü koalisyonla, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve DP’den oluşacak 3’lü koalisyon var. Siyasi partilerin değerlendirmeleri sürerken, hükümet istifasını bugün saat 10.30’da Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunulacağı açıklandı. İstifa Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından sunulacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın istifanın ardından yeni hükümet kuruluncaya kadar şimdiki hükümetin görevde kalmasına ilişkin yetkilendirme yapması bekleniyor. Daha sonra partilerle resmi istişareler başlayacak.

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