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Mecliste Ziya Öztürkler tartışması! 3 Mühürlü oy geçerli mi değil mi?

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Mecliste Ziya Öztürkler tartışması! 3 Mühürlü oy geçerli mi değil mi?
Mecliste Ziya Öztürkler tartışması! 3 Mühürlü oy geçerli mi değil mi?

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda tartışma yaşanıyor.

Saat 11.45 sıralarında Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanlığı koltuğuna oturmasına muhalefet tepki gösterdi. Milletvekilleri arasında sözlü ve fiziksel tartışma başladı.

Öztürkler’in Meclis Başkanlığına seçilip seçilmediği tartışması sırasında CTP Başkanı Tufan Erhürman, “Fazilet Özdenefe’nin Meclis’i açmasını bütçe komitesinin açılması için teskerenin onaylanmasını önerdik. Biz yapıcı önerimizi yaptık.” dedi.

Ardından tansiyon yine yükseldi.

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