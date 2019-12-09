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Meclis'teki bütçe görüşmeleri sürüyor

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Meclis Genel Kurulu’nda 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülmeye devam ediyor.
Meclis'teki bütçe görüşmeleri sürüyor

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, en son konuşması gereken hükümet mensuplarının bugün ilk konuşmaları yapmasını eleştirerek başladığı konuşmasında, bütçe sürecinde hem eleştirileri, hem de önerileri olacağını belirtti.

Ataoğlu, bütçelerin birer tahmin olduğunu ve kendilerinin bu tahminlerin nereye dayandırıldığını bilmek istediğini söyleyerek, belirlenen rakamların geçmiş yıl verileri öngörülerek belirlenmesinin çok da doğru olmadığını kaydetti.

Kamu giderlerine yönelik bir planlama, bütçe açığı için öngörülen bir çalışma ve 2020 enflasyonuna yönelik planlamaları olup olmadığını soran Ataoğlu, “Doğmamış çocuğa don biçmeyi hiç sevmem” dedi.

Ataoğlu, ilerleyen günlerde bütçeyi daha detaylı irdeleyeceklerini dile getirerek, bütçede yer alan rakamlarla ilgili sorulacak soruları olacağını kaydetti.

Bütçenin bilimsel verilerden ve analizlerden uzak olduğunu savunarak, 2020’de yaşanacak olumsuzlukların mesajını verdiğini ifade eden Ataoğlu, turizm teşviklerinin nasıl verileceğinin, yollar ve okulların nasıl yapılacağının merak konusu olduğunu söyledi.

Ataoğlu, bu bütçenin çok da hayırlı olmayacağının görüldüğünü ifade ederek, konuşmasını tamamladı.

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