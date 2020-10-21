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Meclis'ten açıklandı... Cumhurbaşkanı Tatar Cuma günü yemin edecek...

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Meclis'ten açıklandı... Cumhurbaşkanı Tatar Cuma günü yemin edecek...
Meclis'ten açıklandı... Cumhurbaşkanı Tatar Cuma günü yemin edecek...

İşte Meclis2ten yapılan duyuru;

DUYURU: Değerli Basın Mensupları, -5.Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Ersin Tatar’ın Cumhuriyet Meclisi’mizde and içme töreni 23 Ekim Cuma Saat: 15.00’de yapılacaktır. -Bir süre önce Meclis’imizde yürürlüğe koyduğumuz Kovid 19 önlemleri bu törende de geçerli olacaktır. -Bu kapsamda törenin takip edilmesi basın mensupları için maalesef mümkün olamayacaktır. -Tören ile ilgili fotoğraflar ve video, en hızlı ve en titiz şekilde tarafınıza servis edilecektir. -Ayrıca tören, BRT ekranlarında canlı yayınlanacak, Meclis Facebook sayfamımızda da yine canlı olarak aktarılacaktır. -Anlayışınız için teşekkür ederiz.

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