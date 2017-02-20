Meclisten az önce geçti!

TDP'li vekil Çeler ve LTB Başkanı Harmancı'nın ortak eseri olarak park cezalarına ilişkin Değişiklik Yasa Önerisi meclisten onay aldı...

Detay Kıbrıs/Ertuğrul SENOVA

TDP Milletvekili Zeki Çeler, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile birlikte hazırladıkları park cezalarında indirime gidilmesine ilişkin Değişiklik Yasa Önerisi’nin Cumhuriyet Meclisi’nde ivediliğinin oybirliğiyle geçtiğini açıkladı.

Çeler, geçmiş cezanın Asgari Ücretin %10’u olduğunu, geçecek yeni yasa ile bu farkın %5’e düşürüleceğini vurguladı.

Buna göre; yanlış park eylemine 183,5 TL tutarında kesilen ceza, 91.70’e düşerken, araç geçişini engelleme eylemine ilişkin ceza ise 91.70 TL’den 45.85 TL’ye düşecek.

“Zabıtaların denetim kabiliyetleri de bu durumda artacaktır” diyen Çeler, vatandaşı uyarmayı ihmal etmezken, park yerlerinin az olduğunu ve buna bağlı olarak yanlış parkların gerçekleştiğini bildiklerini, bu adımın yeterli olmadığını ve meclisteki siyasilerin bu konuyu düne nazaran daha fazla dillendirmeye başladığının altını çizdi.

Çeler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Az önce mecliste LTB Belediye başkanı Sn Mehmet Harmancı ile birlikte hazırladığımız; Genel gerekçe olarak da:

Trafik, park halindeki araçların da belli bir düzen ve kontrol içerisinde olmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla yanlış park eden araç sürücülerinin cezalandırılmasında ve yanlış parkın engellenmesinde toplumsal bir fayda olduğu ortadadır. Ancak yeterince uygun park yeri olmadığı da dikkate alındığında kesilen park cezalarının miktarı fazladır. Zaman zaman her vatandaş hatalı park edebilmekte (açık söylemek gerekirse bazen de tembellikten, az ilerisinde park yeri veya uygun bir alan olmasına rağmen illa ki kapanın önüne park etme hareketinden) belediyelerin kestiği park cezalarını ödemekte ekonomik zorluk çekmektedir. Mahkemeye gitmeden çözülebilecek olan basit bir para cezası, miktarın yüksekliği sebebiyle ödenememekte ve konu mahkemelerin gündeminide meşgul etmektedir.

Bu gerekçelerle işbu Değişiklik Yasa Önerisi ile cezaların asgari ücretin %10'u olan park cezasının asgari ücretin %5'i şeklinde değiştirilmesi öngörülmüştür.

Pek tabii ki şehir içi trafik sorunlarını aşmak adına bu yeterli bir adım olmayabilir. Belediyelerin park yerlerinin çoğaltılması, parkmetrelerin ve benzeri uygulamaların artırılması meclisteki siyasi partiler tarafından bugün birken daha dillendirilmiştir. Pek tabii ki cezadan öte herkesinde artık daha dikkatli park etmesi, bilinçli olması ve trafikte saygıyı içselleştirmemiz gerekmektedir.

Çünkü artık zabıtaların denetim kabiliyetleride bu durumda artacaktır. Bunu da göz önünde bulunduralım lütfen.

İvediliğin oybirliği ile geçmesinde katkısı olan tüm vekillere de ayrıca teşekkür ederim.