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SON DAKİKAİsrail, Gazze Şeridi'ne gece boyunca ölümcül saldırılarını sürdürdü

Meclis'ten Gazze'deki saldırılara karşı ortak deklarasyon...

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Cumhuriyet Meclisi, Meclis'te temsil edilen siyasi parti başkanları ve bağımsız milletvekillerinin imzası ile, İsrail’in Gazze’de sivillere yönelik uyguladığı saldırıları kınayan ortak bir deklarasyon yayınladı.
Meclis'ten Gazze'deki saldırılara karşı ortak deklarasyon...

Cumhuriyet Meclisi, Meclis'te temsil edilen siyasi parti başkanları ve bağımsız milletvekillerinin imzası ile, İsrail’in Gazze’de sivillere yönelik uyguladığı saldırıları kınayan ortak bir deklarasyon yayınladı.

Ortak deklarasyonda, BM Genel Kurulu’nun Gazze’ye yönelik insani ateşkes çağrısına tam destek verildiği vurgulandı.

Ortak deklarasyon metnini okuyan Meclis Başkanı Zorlu Töre, İsrail’in Filistin topraklarında, özellikle Gazze’de sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik şiddet uygulandığını, en temel insan hakkı olan yaşam hakkına yönelik ihlallerin yaşandığını ifade etti.

Töre bu kapsamda ortak deklarasyonla şiddetin kınandığını belirtti.

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