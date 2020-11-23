Meclis’ten Kısa Toplantı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün yaklaşık yarım saatlik kısa bir toplantı yaptı ve gruplar arası mutabakatla çalışmalarını tamamladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün yaklaşık yarım saatlik kısa bir toplantı yaptı ve gruplar arası mutabakatla çalışmalarını tamamladı.

Toplantıda bilgiye ve onaya sunuşların ardından iç tüzüğün 62’nci maddesi uyarınca konuşmalar yapıldı. İlk konuşmayı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptı.

ARIKLI

Arıklı, Cuma günü Karpaz ve Girne bölgelerinde yaşanan doğal afetlerin yol açtığı hasarlarla ilgili bilgi vererek Bakanlar Kurulu olmaması nedeniyle karar üretilemeyeceğini, bunun da hükümetin kurulmasının aciliyetine işaret ettiğini kaydetti.

Kurulacak hükümetin en büyük sıkıntılarından birinin bütçedeki açık olduğunu ifade eden Arıklı, geniş tabanlı bir hükümetin sıkıntıların aşılmasında fayda sağlayacağını düşündüklerini söyledi.

Seçim sistemindeki sıkıntılara işaret eden, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla ilgili de bir an önce adım atılması gerektiğini kaydeden, aksi takdirde yaşanacak sorunları sıralayan Arıklı, seçim sürecine Covid 19’un yapacağı etkileri de dile getirdi.

TAÇOY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, tüp gaza yapılan zamla ilgili bilgi vererek bunun borsayla alakalı olduğunu, her yıl bu aylarda tüp gaz fiyatlarının yükseldiğini, hükümetin bununla ilgili yapacak bir şeyi olmadığını kaydetti.

Taçoy, kendilerinin belirlenen fiyatları sürekli denetlediğini vurguladı.

ROGERS

HP Milletvekili Jale Refik Rogers ise kısa süre önce yaşanan afetlerde hasar görenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek “Tek tesellimiz can kaybı olmamasıdır” dedi.

Ev ve iş yeri hasarlarıyla ilgili bilgilerin kaymakamlığa iletildiğini ancak kaymakamlığın müdahale edecek bütçeye sahip olmadığına işaret eden Rogers, kaymakamlıkların bu tür durumlarda müdahale edebilmek için bir bütçesi olması gerektiğini dile getirdi.

Bu konuşmaların ardından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu gruplar arası mutabakatla Meclis Genel Kurulu tamamlandı. Perşembe günü yapılması gereken toplantının da ertelenmesiyle bir sonraki birleşim 30 Kasım Pazartesi saat 10.00’da yasama ve denetim işleviyle yapılacak.