  • BIST 7780.66
  • Altın 1941.845
  • Dolar 29.8918
  • Euro 32.7472
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAABD Dışişleri Bakanı Blinken Orta Doğu turunda: 'Gazzeliler zorla göç ettirilemez'

Meclis’ten ret! Atun: Güney’de papazlar bile atış eğitimi alıyor

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) tarafından “Vicdani Ret Hakkı”nın tanınması için sunulan Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisine “ivedilik” talebi bugün Meclis Genel Kurulu’nda ele alındı.
Meclis’ten ret! Atun: Güney’de papazlar bile atış eğitimi alıyor

CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) tarafından “Vicdani Ret Hakkı”nın tanınması için sunulan Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisine “ivedilik” talebi bugün Meclis Genel Kurulu’nda ele alındı. 

Konuyla ilgili ilk sözü alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, konunun elzem olduğunu belirterek, ivedilik talebinin önemine vurgu yaptı. 


Atun: Güney’de papazlar bile atış eğitimi alıyor
UBP Milletvekili Sunat Atun da, tam 50 yıldır ateşkes ortamında bulunulduğunu belirterek, bu olguyu unutmadan hareket edilmesi gerektiğini, Güney Kıbrıs’ın Kuzey Kıbrıs’ı düşman olarak gördüğünü kaydetti. 
Güney Kıbrıs’ın silahlanma bütçesini her geçen gün artırdığına dikkat çeken Atun, ‘Güney’de papazlar bile atış eğitimi alıyor. Evet bu kişisel bir inisiyatif ama biz küçük bir ülkeyiz, ateşkes pozisyonundayız ve karşımızda sürekli silahlanan bir kesim vardır. Bu sebepten dolayı bizim şu anda özellikle askeri ya da seferberlik alanında vicdani rete kapı açan bir durumumuz olması mümkün değil’ diye konuştu. 


Atun, UBP olarak ivedilik talebine ret oyu vereceklerini kaydetti. 
Konuşmaların ardından Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisine “ivedilik” talebi oy çokluğu ile reddedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Acılı Baba Karakaya, Adıyaman'da 5 günde yaşadıklarını anlattı...08 Ocak 2024 Pazartesi 12:42
  • Ölümlü kazada son dakika gelişmesi08 Ocak 2024 Pazartesi 12:19
  • Bakan Arıklı duyurdu: İzinler iptal!08 Ocak 2024 Pazartesi 12:18
  • Arıklı duyurdu: İzinler tekrar incelenecek08 Ocak 2024 Pazartesi 12:09
  • Meteoroloji Dairesi tozlu hava uyarısında bulundu08 Ocak 2024 Pazartesi 12:05
  • Atan: Asgari ücret en az 24 bin TL olmalı08 Ocak 2024 Pazartesi 12:04
  • Atan: Asgari ücret en az 24 bin TL olmalı08 Ocak 2024 Pazartesi 12:03
  • Kasaplık hayvan satışı duyurusu08 Ocak 2024 Pazartesi 11:51
  • KKTC'de Yasadışı İkamet Tespit Edilen 6 Kişi Tutuklandı: Yasal İşlem Başlatıldı08 Ocak 2024 Pazartesi 10:21
  • İki gazeteci örgütünden ortak fotoğraf yarışması08 Ocak 2024 Pazartesi 10:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti