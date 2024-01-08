Meclis’ten ret! Atun: Güney’de papazlar bile atış eğitimi alıyor

CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) tarafından “Vicdani Ret Hakkı”nın tanınması için sunulan Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisine “ivedilik” talebi bugün Meclis Genel Kurulu’nda ele alındı.

Konuyla ilgili ilk sözü alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, konunun elzem olduğunu belirterek, ivedilik talebinin önemine vurgu yaptı.



Atun: Güney’de papazlar bile atış eğitimi alıyor

UBP Milletvekili Sunat Atun da, tam 50 yıldır ateşkes ortamında bulunulduğunu belirterek, bu olguyu unutmadan hareket edilmesi gerektiğini, Güney Kıbrıs’ın Kuzey Kıbrıs’ı düşman olarak gördüğünü kaydetti.

Güney Kıbrıs’ın silahlanma bütçesini her geçen gün artırdığına dikkat çeken Atun, ‘Güney’de papazlar bile atış eğitimi alıyor. Evet bu kişisel bir inisiyatif ama biz küçük bir ülkeyiz, ateşkes pozisyonundayız ve karşımızda sürekli silahlanan bir kesim vardır. Bu sebepten dolayı bizim şu anda özellikle askeri ya da seferberlik alanında vicdani rete kapı açan bir durumumuz olması mümkün değil’ diye konuştu.



Atun, UBP olarak ivedilik talebine ret oyu vereceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisine “ivedilik” talebi oy çokluğu ile reddedildi.