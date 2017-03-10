Meclis’ten tutuklu HDP’li vekiller için ilk adım: Komisyon kurulacak

TBMM Başkanlık Divanı'nda tutuklu milletvekilleri konusunda akademisyen ve hukuk uzmanlarından oluşan bir komisyon kurulması görüşü benimsendi.

TBMM Başkanlık Divanı'nda tutuklu milletvekilleri konusunda akademisyen ve hukuk uzmanlarından oluşan bir komisyon kurulması görüşü benimsendi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın başkanlık ettiği dünkü divanda, tutuklu milletvekillerinin durumu birinci gündem maddesi oldu.

ÖNDER: TUTUKLU MİLLETVEKİLLERİ, MECLİS'İN ONURUDUR

Toplantının başında söz alan TBMM İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder, tutuklu milletvekilleri konusunda Kasım 2016 tarihinde Başkanlık Divanı’nı acil toplantıya çağırdıklarını anımsatarak, bugüne kadar bu konuda hiçbir geri dönüş yapılmadığını, divan üyelerine gönderilen toplantının gündeminde tutuklu milletvekilleri konusunun yer almadığını söyledi. Önder, TBMM Başkanı Kahraman’a “13 milletvekilinin tutuklu olması, Meclis gündeminde peyzajdan daha ağırlıklı bir gündem tutmalı. Bu Meclis’in onurudur, kendi iradesidir” diye konuştu.

KARAMAN: KUVVETLER AYRILIĞI PRENSİBİNE İNANIYORUM

Önder’in konuşmasının ardından Kahraman, tutuklu milletvekilleri konusunun toplantının birinci gündem maddesi olarak görüşülmesi önerisini sundu. Kahraman’ın önerisine kimse itiraz etmedi.

Kahraman, kuvvetler ayrılığı prensibine inandığını, bu anlamda geliştireceği inisiyatifin yanlış anlaşılabileceğini vurgulayarak, hukuk uzmanları ve akademisyenlerden oluşan bir heyeti tutuklu milletvekilleri konusunda imkânları araştırmak üzere toplantıya çağıracağını ifade etti. Edinilen bilgiye göre akademisyen ve hukuk uzmanlarından oluşacak komisyonunun özellikle tutuklu milletvekillerinin yasama faaliyetlerine katılım imkânlarını araştıracağı öğrenildi.