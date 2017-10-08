MED Club’da coşkulu açılış

Tango severler Tango Siempre’nin sezon açılışında tangoya doydu.

Kalabalık tangoseverin katılımı ile MED Club’da gerçekleştirilen sezon açılışında sahne alan Maestrolar Özgür Arın ile Nadia Croniu’nun gösterileri nefes kesti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden açılış Milongasında tangoseverler DJ Rash’ın müzikleri ile coştu

Tango Siempre Dans ve Aktivite Derneği’nin yeni sezon açılışı coşkulu oldu. Geçtiğimiz akşam MED Club’da gerçekleştirilen Sezon Açılış Milongası’na yoğun ilgi gösteren tangos everler salona sığamadılar.

NEFESLERİ KESTİLER

Sezon açılış gecesine Almanya’dan katılan Maestro Özgün Arın ile Yunanistan’dan katılan Nadia Croniu’nun gösteri leri nefes kesti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden sezon açılış milongasında DJ Rash’ın müzikleri ile coşan tangoseverler keyifli bir gece geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Düzenlediği açılış etkinliği ile tangoseverlerden bir kez daha tam not alan Tango Siempre haklı bir gururun sahibi oldu.