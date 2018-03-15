“Med Surveyor” bugün Limasol'a geliyor

Exxon Mobil hesabına bölgede araştırma yapmak üzere Limasol Limanı’na demirleyen “Ocean Investigator”den sonra bugün de “Med Surveyor” isimli geminin ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Haravgi “Exxon Mobil’in İkinci Gemisi De Bugün Limasol Limanı’na” başlıklı haberinde “Ocean Investigator”un bölgede arkeolojik, “Med Surveyor”un da çevre araştırması yapacağını kaydetti. Limasol Limanı Başkanı Panayotis Agathokleus’u kaynak gösteren gazete, “Ocean Investigator’un, 10’uncu parsele götürmek üzere bazı teçhizat yüklemeleri yapacağı ve Limasol Limanı’nda 24 Mart’a kadar demirli kalacağını ve yükleme işinin erken bitmesi halinde belirtilen tarihten daha erken de ayrılabileceğini” yazdı.

Gazete, “Med Sorvey”in birkaç gün kalacağını ve onun da bir miktar teçhizat yüklemesi yaptıktan sonra 10’uncu parsele doğru yola çıkacağını belirtti.

Gazeteye göre, Agathokleus, bu iki geminin çalışmaları sırasında liman ile 10’uncu parsel arasında mekik mi dokuyacağı sorusuna karşılık “DP World, hidrokarbon ve araştırma çalışmalarına destek vermek üzere Limasol Limanı’nda uygun alanlar oluşturdu. Elbette gemiler limanı kullanacak” dedi.