"Medeniyetimizin sonu gelebilir"

Michael Schetsche ve Andreas Anton isimli iki Alman bilim insanın yeni kitabı dünya dışı medeniyet arayışının potansiyel tehlikelerini bir kez daha gündeme getirdi.

Zira iki bilim insanı uzaya gönderilen sinyallerin medeniyetimizin sonunu getirebileceği olasılığının altını çizdi ve bu projelerin durdurulması gerektiğini belirtti.

Anton ve Schetsche göre, gönderdiğimiz sinyaller ile varlığımızdan haberdar ettiğimiz dünya dışı medeniyet barışçıl bir topluluk olmayabilir.

Benzer iddia geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking'den gelmişti.