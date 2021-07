Medialife: Bu karar İncirli için değil, Kanal T için bir kayıp olacaktır

"Serhat İncirli ülkemizde gazetecilik alanında marka olmuş, köşe yazıları ile farklılığını ortaya koyarken Kıbrıs Türk televizyon tarihine kendi yarattığı tarz ve kendine has üslubuyla adını yazdırmış bir gazetecidir"

Medialife'tan Kamoyuna Duyuru

Serhat İncirli ülkemizde gazetecilik alanında marka olmuş, köşe yazıları ile farklılığını ortaya koyarken Kıbrıs Türk televizyon tarihine kendi yarattığı tarz ve kendine has üslubuyla adını yazdırmış bir gazetecidir.

Serhat İncirli hiçbir zaman siyasi çizgisinden sapmamış, doğru bildiğini bilgi birikimi ve mesleki tecrübesiyle harmanlamış hayatını gazetecilikten sağlayan bir kişidir.

Serhat İncirli ile ajansımız 2011 yılında başlatmış olduğu pazarlama ve habercilik işbirliği yıllar içerisinde gelişerek sevilen ve kabul gören tarafsız bir yol çizmiştir. Hız kesmeden de yeni yayın döneminde yolumuza devam edeceğiz. Özgür basın ve ilkeli duruşumuzdan hiç bir zaman taviz vermedik ve vermeyeceğiz bahse konu komedi için üzülerek yazıyorum ama gerçek bir komedi, Kanal T ile ajansımız arasında 2017 Tarihinde yapılan anlaşma ile Serhat İncirli hafta içi her sabah Kanal T ekranlarında hiçbir zaman sapmayan fikir ve düşünceleriyle yoğurduğu Günaydın Kıbrıs isimli sabah programını yapma konusunda hem fikir olunmuştur.

Ancak Kanal T Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Tatar anlaşmamıza rağmen tek taraflı aldığı bir karar ile İncirli’yi ekrandan koparmış ve buna bahane olarak da İncirli’yi Kanal T’nin ilklerini dışına çıkmakla suçlamıştır. Serhat İncirli her sabah Kanal T ekranlarında izleyici ile buluşmuş, Kanal T yöneticilerinin de her zaman takdir ettiği fikirleriyle her sabah programını gerçekleştirmiştir.

İncirli’nin ortaya koyduğu fikirler yeni fikirler değil, aksine O’nu Kanal T’de program yapmaya davet eden yöneticilerin de bilgisinde olan düşüncelerdir.

Kanal T’ye emek veren İncirli’ye ve onunla kader birliği yapmış olan ajansımıza da danışılmadan alınan bu karar üzüntü vericidir.

Sibel Tatar’ın ani aldığı bu kararın elbette açıklananın dışında başka nedenlere dayandığı aşikardır. Ancak Kıbrıs Türk halkı Serhat İncirli’nin gerçekçi yaklaşımı ve yorumlarını her sabah takdirle izlediği ortadadır. Bu karar İncirli için değil, Kanal T için bir kayıp olacaktır.

Ajansımız ile Serhat İncirli’nin anlaşması bakidir. Elbette sabah kuşağının en çok izlenen programı bir başka mecrada izleyicisi ile buluşmaya devam edecektir. Bu arada İncirli’nin Türkiye düşmanı olduğunu haberlerine konu eden kişileri de izliyor ve gülüyorum, Yaşananları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.