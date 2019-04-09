Mediar: İstanbul’da AKP seçmeninin sadece yüzde 44’ü ‘usulsüzlüğe’ inanıyor

İstanbul’da tüm seçmenin yüzde 61.14’ü ‘sonucu etkileyecek bir hata ya da usülsüzlük yaşandığını düşünmüyorum’ dedi. Yüzde 17.06 kararsız kalırken, yüzde 21.80 ise ‘evet’ yanıtını verdi.

Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçim sonuçlarına ilişkin yürüyen tartışmaları nasıl değerlendirdiğini saptamayı amaçlayan ve yüzde 2.55 hata payı olduğu belirtilen araştırmada Binali Yıldırım’a oy veren AKP seçmeninin yüzde 44.01’i usülsüzlük veya hata olduğunu düşündüklerini belirtirken, yüzde 33.98’i seçime bir usülsüzlük karıştığı konusunda ‘kararsız’ kaldı ve yüzde 22.01’i ‘hayır, sonucu değiştirecek bir hata/usülsüzlük yoktur’ dedi. Yani araştırma verilerine göre ‘İstanbullu AKP seçmeninin yarısından fazlası AKP’li yetkililerin hata ve usülsüzlük olduğu iddialarına inanmıyor’.

Yeniden seçim istemiyorlar

“Yerel seçimlerin tekrarlanması gerektiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 65.3’ü ‘hayır’ yanıtını verirken, yüzde 18.28 ‘kararsız’ kalıyor ve yüzde 16.59 ‘evet’diyor. Ekrem İmamoğlu seçmeninin sadece yüzde 6.38’inin seçim tekrarı istediği araştırmaya göre, Yıldırım’ın seçmenlerinin ise sadece yüzde 27.58’i bu konuya sıcak bakıyor.

Araştırma sonuçlarına göre, makul yorum, seçimde usülsüzlük olup olmadığı ile ilgili kararsız Binali Yıldırım seçmeninin, tekrar seçim yapılması fikrine soğuk baktığı yönünde.

AKP seçmeninin sorulara verdiği yanıtlarda kararsızların payının hayli yüksek olduğu gözlemleniyor.

İmamoğlu seçmeninin yüzde 98.89’u, Yıldırım seçmeninin yüzde 97.21’i seçim tekrarlanırsa “Yine aynı şekilde oy kullanırım”dedi.

Türkiye’nin en önemli sorununun ne olduğu sorusuna katılımcıların yüzde 59.04’ü ‘ekonomi’ yanıtını verirken, ulusal güvenliğin en önemli sorun olduğunu düşünen seçmenin oranı yüzde 22.75.