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Medipol Başakşehir, Kayserispor'u konuk edecek

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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında yarın Yukatel Kayserispor'la karşılaşacak.
Medipol Başakşehir, Kayserispor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Kayserispor ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.15'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

Sezonun açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada ise Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Turuncu-lacivertiler haftaya 4 puanla giriyor.

Birinci haftada Beşiktaş'a mağlup olan, ikinci haftada ise İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor'un ise 3 puanı bulunuyor.

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

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