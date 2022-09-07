  • BIST 3.397,34
  • Altın 998.263
  • Dolar 18.2323
  • Euro 18.1003
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKACoronada bir ilk! Solunabilir Aşıya Onay Verildi

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts'e konuk olacak

» »
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında yarın İskoçya'nın Hearts takımıyla karşılaşacak.
Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts'e konuk olacak

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta, TSİ 19.45'te başlayacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Krzysztof Jakubik yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.

Turuncu-lacivertli ekipte, UEFA listesine adı eklenen yeni transfer Bertrand Traore de teknik direktör Emre Belzöoğlu'nun görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Hearts'te ise kart cezalısı orta saha oyuncusu Jorge Grant bu mücadelede forma giyemeyecek.

A Grubu'nun diğer maçında ise Fiorentina ile Letonya ekibi RFS karşı karşıya gelecek. İtalya'daki mücadele de TSİ 19.45'te başlayacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son Dakika: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü çılgınlığı! Galatasaray derken...06 Eylül 2022 Salı 17:16
  • Dele Alli'nin sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi06 Eylül 2022 Salı 08:41
  • Josef de Souza’dan kırmızı kart tepkisi! ‘Elinde bıçak mı var bilmiyoruz’05 Eylül 2022 Pazartesi 19:51
  • Beşiktaş’tan Ankaragücü hocası Ömer Erdoğan’a tepki05 Eylül 2022 Pazartesi 16:48
  • KTFF Başkanı Sertoğlu: KKTC Milli Takım formalarını Eğitim Bakanlığı almadı05 Eylül 2022 Pazartesi 10:37
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 'Cristiano Ronaldo' açıklaması: Hiç mi hesap kitap yapan yok04 Eylül 2022 Pazar 18:15
  • Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası GG’nin03 Eylül 2022 Cumartesi 15:38
  • Larnaka Gençler Birliği Antrenörlerle Sözleşme İmzaladı03 Eylül 2022 Cumartesi 14:46
  • Liverpool, Arthur Melo’yu kiraladı03 Eylül 2022 Cumartesi 10:14
  • Liverpool, Arthur Melo’yu kiraladı03 Eylül 2022 Cumartesi 10:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti