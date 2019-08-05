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Medipol Üniversitesi doymuyor: İstanbul ve Bursa'da tarihi binalar tahsis edildi

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Medipol Üniversitesi doymuyor: İstanbul ve Bursa'da tarihi binalar tahsis edildi
Medipol Üniversitesi doymuyor: İstanbul ve Bursa'da tarihi binalar tahsis edildi

Arazi ve bina tahsisleriyle gündemden düşmeyen Medipol Üniversitesi'nin Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu’nu kuran vakfın yönetimini almasıyla, vakfa ait İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden kiralanan tarihi binaların kullanım hakkını da elde etmiş olduğu söyleniyor.

Arazi ve bina tahsisleriyle gündemden düşmeyen Medipol Üniversitesi'nin Bursa'ya açılan kampüsü için Faruk Saraç'ın kurucusu olduğu Tasarım Meslek Yüksekokulu'nu devraldığı söyleniyor.

Medipol Üniversitesi'nin, Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu’nu kuran vakfın yönetimini almasıyla, vakfa ait İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden kiralanan tarihi binaların kullanım hakkını da elde etmiş oldu.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, Tasarım Meslek Yüksekokulu’nun bağlı olduğu Faruk Saraç Moda Sağlık Eğitim ve Sanat Vakfı ismi bu yılın başında Türkiye Eğitim Sağlık Sanat ve Moda Vakfı olarak değiştirildi. Koşuyolu İstanbul Medipol Hastanesi'nda görev yapan Prof. Dr. Ömer Ceran, vakfın mütevelli heyeti başkanı olurken, yine Medipol hastanelerinde görev yapan başka isimler de heyette yer aldı.

1852 yılında, ipekli kumaş ve halı üretimi yapmak için kurulan Fabrika-i Hümayun binasını büyükşehir belediyesinden 30 yıllığına kiralayan Faruk Saraç Moda ve Sanat Vakfı, binayı restore ederek Tasarım Meslek Yüksek Okulu'na dönüştürmüştü. Böylelikle habere göre, Türkiye'nin ilk ipek fabrikası olan bina, Medipol Üniversitesi'ne geçmiş oldu.

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