“Medusa 2018” Tatbikatı tamamlandı

Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır hava-deniz unsurlarının katılımıyla, Girit açıklarında icra edilen “Medusa 2018” tatbikatının son aşamasının dün tamamlandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Medusa 2018 tatbikatının son aşamasının, üç ülke Savunma Bakanlarının yanı sıra Silahlı Kuvvetleri Komutanları ve Deniz Kuvvetleri Komutanları tarafından da izlendiğini yazdılar.

Habere göre üç ülke Savunma Bakanı tatbikatı, Mısır helikopteri ve Yunan firkateyninden izledi.

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis yaptığı açıklamada, tatbikatın başarılı bir şekilde icra edilmesine katkı koyanlara ve tatbikata katılanlara teşekkürlerini sundu.

Angelidis, tatbikatın üç ülkenin silahlı kuvvetlerinin, operasyonel hazırlık, üst düzey eğitim ve mesleki eğitimiyle icra edildiğini belirtti.

Eşit üye ülke olarak Güney Kıbrıs’ın tatbikata ikinci kez donanmasıyla katıldığına dikkati çeken Angelidis, Deniz Kuvvetleri personelinin, diğer deniz kuvvetleriyle iş birliği içerisinde eğitiminin ve çeşitli deniz-hava tatbikatlara katılmasının, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) operasyonel hazırlık ve olanaklarının yükseltilmesi çabasına önemli ölçüde desteklediğini de ifade etti.

Gazete Rum Savunma Bakanı Angelidis’in Yunanistan ve Mısır mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği ikili ve üçlü temaslarda, bu ülkelerle ilişkileri değerlendirdiğini de yazdı.

Gazete, Rum ve Yunanistan Savunma Bakanlarının ilgi alanına giren ortak konular ve faaliyetlerin ele alınacağı 4’üncü Hükümetler Arası Savunma Konseyi toplantısının bugün yapılacağını, toplantıya ayrıca RMMO ve Yunan Silahlı Kuvvetler Komutanları ile iki ülke Genelkurmaylarının da katılacağını belirtti.