Medvedev: ABD ile çatışmaya ramak kaldı

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Suriye'de yaşanan gelişmeler üzerine açıklamada bulundu.

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Suriye'de yaşanan gelişmeler üzerine açıklamada bulundu.

Mevedev, "ABD ile çatışmaya ramak kaldı" dedi.

Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan Akdeniz'e indi

Rus Donanması'na ait gemiler Akdeniz'e inmeye devam ediyor.

Sabah 'Nikolai Filchenkov'un ardından 'Admiral Grigoryeviç' savaş gemisi de Çanakkale Boğazı'nı geçerek Akdeniz'e yol aldı.

DHA'ın aktardığı bilgilere göre Rus Donanması'na ait 494 bordro numaralı Baş Koruma Gemisi 'Admiral Grigoryeviç' saat 12.30'da Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen gemi saat 14.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen gemi Ege Denizi'ne açıldı. Rus savaş gemilerinin ABD'nin bu sabah karşı vurduğu, sıcak gelişmelerin yaşandığı Suriye'nin de bulunduğu Akdeniz'de görev yapacağı öğrenildi.