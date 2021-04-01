Medya Başarı Ödülleri Yarışması İçin Başvuru Süresi Başladı

11 Temmuz’da kutlanmakta olan Basın Günü’nde Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği üyesi gazetecilere Medya Başarı Ödülleri verilecektir.

Bu yıl yapılacak uygulamaya göre 18 dalda Medya Başarı Ödülleri yarışması için başvurular kabul edilecektir.

Başvurular, eser sahibi tarafından doğrudan yapılabileceği gibi, Gazeteciler Birliği üyeleri tarafından da öneriler yapılabilecektir.

Başvurulacak dallarla ilgili bilgi www.gazetecilerbirligi.com adresindeki Kütüphane kısmında belgeler bölümünden ve birliğin sosyal medya hesapları facebook, linkedin, twitter ve Instagram’dan elde edilebilir.

Bu çerçevede yine başvurularda kullanılmak üzere doldurulacak başvuru formu da

www.gazetecilerbirligi.com sitesinden indirilebilir.

Bu yılki başvuruları değerlendirecek 5 kişilik Ödül Komitesi de KTGB tarafından şu şekilde belirlenmiştir:

Ümral Akpınar, Osman Kurt, Emin Akkor, Cemal Yıldırım, Tarkan Kavaz.

Ödül Komitesi 2 Nisan, 2020 - 1 Haziran, 2021 (her iki tarih de dahil) tarihleri arasında yayınlanmış eserler için başvuru kabul edecektir.

En son başvuru tarihi 10 Haziran 2021 dir.