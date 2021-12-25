  • BIST 1.891,28
  • Altın 632.29614
  • Dolar 10.9894
  • Euro 12.4348
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

“Medya” Dergisinin 18’inci Sayısı “Covıd-19 Ve Medya” Ana Konusuyla Yayımlandı

»
“Medya” Dergisinin 18’inci Sayısı “Covıd-19 Ve Medya” Ana Konusuyla Yayımlandı
“Medya” Dergisinin 18’inci Sayısı “Covıd-19 Ve Medya” Ana Konusuyla Yayımlandı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin yayın organı “Medya” dergisinin 18’inci sayısı, “Covid-19 ve Medya” ana konusuyla yayımlandı.

Pandemi nedeniyle yayınlarına yaklaşık 2 yıl ara verilen derginin yeni sayısında, Covid-19 ile geçen 2 yıllık dönemde Kıbrıs Türk basınının verdiği sınav irdelendi.

Geride bırakılan 2 yılda gazetecilerin “sağlık ve kamu yayıncılığı” arasında kaldıkları süreç, yeni medyaya hızlı geçiş ve Kıbrıs Türk medyasının yaşadığı ekonomik sıkıntılar dahil birçok konunun irdelendiği röportaj ve makalelerin yer aldığı derginin dağıtımına başlandı. 

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği üyesi Mustafa Tozakı’nın çizdiği karikatürün kullanıldığı bir kapakla yayımlanan “Medya” dergisinde, Covid-19 ile geçen süreçte hep sahada çalışan genç gazetecilerle yapılan röportajlar, gazete yöneticileri ile akademisyenlerin makaleleri yer alıyor.

Güney Kıbrıs, Türkiye ve Avrupa’dan gazetecilerin Covid-19’un bu ülkelerde medyayı nasıl etkilediğine dair makalelerinin de bulunduğu “Medya” dergisinde, radyo ve televizyona 40 yılını veren Erdinç Gündüz ve barış gazeteciliği ile ilgili Doç. Dr. Metin Ersoy ile yapılan röportajlar, Medya Etik Kurulu kararları, KTGB'den haberler gibi sayfalara da yer verildi.

600600p22462ednmainimg-medya-dergisi.jpg

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği üyesi çizerlerin medya konulu karikatürleriyle renklendirilen derginin yayın kurulunda Damla Soyalp, Özgül Gürkut Mutluyakalı, Canan Onurer ve Deniz Kuni görev aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hülya Avşar'dan Yeni Açıklama: Hiçbirinizi Takmıyorum Ve Saymıyorum23 Aralık 2021 Perşembe 21:13
  • Tatar: Kitap Kıbrıs Türkü’nün Tarihine Ayna Tutuyor23 Aralık 2021 Perşembe 16:21
  • Prof. Dr. Murad Allahverdiyev'in sergisi açılıyor23 Aralık 2021 Perşembe 15:01
  • BRT 58’inci Yıl Sergisi, “İzdüşüm Bellek & Emek” açıldı23 Aralık 2021 Perşembe 10:14
  • ‘Kadraj’da Lefkoşa 2. Fotoğraf Yarışması’ Ödül Töreni Merkez Lefkoşa’da Yapıldı21 Aralık 2021 Salı 17:58
  • Prof. Dr. Kürşad Turgut Anma Sergisi, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde açıldı20 Aralık 2021 Pazartesi 15:52
  • Kâğıt Sanatçısı Sakallızade “Melek” Adlı Eserini Ltb Kadın Sığınma Evine Hediye Etti20 Aralık 2021 Pazartesi 11:28
  • Sibel Tatar Tamer: Her Mecrada Kıbrıs Türkü’nün Adını Duyuran Tamer Levent’in Birikiminden Faydalanmak Gerek19 Aralık 2021 Pazar 11:54
  • Prof. Dr. Kürşad Turgut Anma Sergisi, Açılıyor17 Aralık 2021 Cuma 18:33
  • Şevket Öznur’un “Doğumun 100.Yılında Nazif Süleyman Ebeoğlu” Kitabı Yayımlandı16 Aralık 2021 Perşembe 19:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti