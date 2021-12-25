“Medya” Dergisinin 18’inci Sayısı “Covıd-19 Ve Medya” Ana Konusuyla Yayımlandı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin yayın organı “Medya” dergisinin 18’inci sayısı, “Covid-19 ve Medya” ana konusuyla yayımlandı.

Pandemi nedeniyle yayınlarına yaklaşık 2 yıl ara verilen derginin yeni sayısında, Covid-19 ile geçen 2 yıllık dönemde Kıbrıs Türk basınının verdiği sınav irdelendi.

Geride bırakılan 2 yılda gazetecilerin “sağlık ve kamu yayıncılığı” arasında kaldıkları süreç, yeni medyaya hızlı geçiş ve Kıbrıs Türk medyasının yaşadığı ekonomik sıkıntılar dahil birçok konunun irdelendiği röportaj ve makalelerin yer aldığı derginin dağıtımına başlandı.

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği üyesi Mustafa Tozakı’nın çizdiği karikatürün kullanıldığı bir kapakla yayımlanan “Medya” dergisinde, Covid-19 ile geçen süreçte hep sahada çalışan genç gazetecilerle yapılan röportajlar, gazete yöneticileri ile akademisyenlerin makaleleri yer alıyor.

Güney Kıbrıs, Türkiye ve Avrupa’dan gazetecilerin Covid-19’un bu ülkelerde medyayı nasıl etkilediğine dair makalelerinin de bulunduğu “Medya” dergisinde, radyo ve televizyona 40 yılını veren Erdinç Gündüz ve barış gazeteciliği ile ilgili Doç. Dr. Metin Ersoy ile yapılan röportajlar, Medya Etik Kurulu kararları, KTGB'den haberler gibi sayfalara da yer verildi.

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği üyesi çizerlerin medya konulu karikatürleriyle renklendirilen derginin yayın kurulunda Damla Soyalp, Özgül Gürkut Mutluyakalı, Canan Onurer ve Deniz Kuni görev aldı.